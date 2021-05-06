「超人」亨利卡菲爾棄DC加入Marvel？最有機會演這兩位超級英雄

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-06 23:00

37歲荷李活男星亨利卡菲爾（Henry Cavill）2011年加入DC宇宙成為新一代「超人」，帥氣外型擄獲大批影迷的心，連導演薩克薛達（Zack Snyder）也稱他是「穿上斗篷和S形盾牌的完美選擇」，其主演的超級英雄電影《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）票房開紅盤，成為史上最賣座的《超人》系列電影。然而，華納卻遲遲沒推出《超人》續集，讓亨利卡菲爾與華納高層不合被換角的傳聞甚囂塵上，現傳出Marvel有意挖角他飾演「英國隊長」。

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由於2013年的《超人：鋼鐵英雄》續集遲遲沒消息，開始有傳聞亨利卡菲爾遭換角，但隨著薩克薛達版的《正義聯盟》播映， DC影迷也開始敲碗，發起 「#HenryCavillSuperma」運動，希望亨利卡菲爾能重披超人戰袍。如今，荷李活記者Daniel Richtman爆料，Marvel有意挖角亨利卡菲爾，出演「英國隊長」或「大力士海格力斯」（Hercules）。

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先前，據《THR》報導，亨利卡菲爾與 DC 談判破局，在《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）和《正義聯盟》等3部電影片約到期後，華納影業不續約，亨利卡菲爾也脫下超人披風，雙方不歡而散。面對換角傳聞，亨利卡菲爾當時的回應是「超人披風仍掛在我的衣櫃裡，它還是我的」。去年曾傳出他將重披超人戰袍，釣出本尊親自闢謠。

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