黑人版超人非重啟　設定跟《JOKER小丑》《蝙蝠俠》獨立於DCEU

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-07 13:00

華納兄弟曾在今年2月底宣布將開拍全新的《超人》（Superman）獨立電影，然而這作品並非粉絲一直期待的亨利卡菲爾（Henry Cavill）版續集，而是黑人版《超人》電影。外界一直盛傳這版本是「重啟版」，但據外媒最新報道原來並非「重啟版」，而這位黑超人更是來自另一宇宙，莫非他將來有機會與亨利卡菲爾的超人聯手抗敵？

如果是亨利卡菲爾的《超人》，相信會讓更多粉絲期待。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

據美國權威雜誌《The Hollywood Reporter》報道，黑人版《超人》電影將由《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）美國導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）擔任監製，並邀得Marvel漫畫《黑豹》的作者Ta-Nehisi Coates撰寫劇本。據報道指出，華納兄弟正Marvel Studios爭奪黑人導演執導，但未有公布候選導演名單。

美國導演J.J.艾布斯將成為黑人版《超人》電影的監製。（Getty Images）

除此之外，該報道續指出，今次的黑人版《超人》電影並非DCEU的作品，這做法跟在2019年上映，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）一樣，而電影將聚焦在Kal-El的起源故事。雖然外界一直盛傳黑人版《超人》將由米高B佐敦（Michael B. Jordan）主演，但他早前否認了有關說法：「我很高興大家提到我的名字，這絕對是一種讚美，但今次我僅能做觀眾。」

由華堅馮力士主演的《JOKER小丑》是獨立於DCEU，今次黑人版《超人》將會採取相同的做法。（《JOKER小丑》劇照）

而《The Hollywood Reporter》更提到，華納兄弟今有有機會起用不知名的黑人演員主演，情況就如當時找來Brandon Routh演出《超人—強戰回歸》（Superman Returns）一樣。據報道，黑人版《超人》電影劇本最快在今年12月完成，這給予華納兄弟有足夠時間尋找合適的黑人演員。

據《The Hollywood Reporter》指出，華納兄弟正尋找一位「不知名」的黑人演員演出超人。（《超人—強戰回歸》劇照）

據原著漫畫，Calvin Ellis生活在23號地球，他也是因為氪星毀滅而被送到地球，並獲Ellis一家收養。Calvin Ellis除了成為超人外，還成為美國總統。據漫畫作者Grant Morrison及Doug Mahnk表示，Calvin Ellis的部份經歷是取材自第44任美國總統奧巴馬。