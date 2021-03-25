《正義聯盟導演版》薩克薛達執導勁仔細　幕幕跟足手稿拍攝

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-25 22:30

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的DC超級英雄片《正義聯盟導演版》，18日已在HBO Max串流平台上架，日前官方發布一條幕後製作花絮，影迷可以睇到薩克薛達拍攝《正義聯盟》的仔細程度有多高。

《正義聯盟導演版》日前發布了一條幕後花絮。（HBO Max）

4年前薩克薛達的女兒Autumn輕生離世，令到薩克薛達想專注照顧家人，因而辭退了《正義聯盟》導演一職，但就因為口碑差，近年來不少影迷強烈要求華納釋出薩克薛達版本的《正義聯盟》，而他本人都表示：「很激動粉絲可以看到這部長達4小時的電影。」

一眾演員都對薩克薛達讚不絕口。（HBO Max）

花絮中，眾演員都對薩克薛達讚不絕口，「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）先講到：「他對在視覺方面的表現有很清晰的想法，在拍前已在他腦海中計劃好一切。」而「閃電俠」Ezra Miller都講到：「我們所有的演出都是根據他的手稿來完成，拍前曾問過想看看手稿，他的畫稿真的相當美。」「鋼骨」Ray Fisher都大讚：「他很厲害，會確保我們的演出跟他心中所預想的一致，相當精密地安排這些畫面。」

水行俠突然搶走了神奇女俠的劍。（影片擷圖）

而對上任導演Joss Whedon不滿的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）講到：「我們相處非常融洽，片場沒有一刻是無聊的，我們總是在交流、開玩笑，總知就是非常棒。」