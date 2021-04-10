「超人」亨利卡菲爾新戀情曝光　盤點5位歷任女友有位僅得19歲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-10 12:00

在DC超級英雄片中扮演「超人」（Superman）一角的亨利卡菲爾（Henry Cavill），近日被拍到出門時十指緊扣拖着新女友放狗，雖然兩人都有戴上口罩，女方更戴上黑超，不過依然很容易就能認出亨利卡菲爾。

據知亨利卡菲爾新任女友並不是圈中人，被外界起底發現她是Danielle Beausoleil，為加拿大環境科學家，除了讀書了得之外，她更曾是健美模特兒，她的IG有不少健身照片，可見她擁有粗壯的手臂、六嚿腹肌且大髀線條出眾，都有玩到近年大熱的水上運動wakesurf，並大曬比堅尼照片。

亨利卡菲爾新女友極快被起底，知道她是Danielle Beausoleil。（Danielle Beausoleil IG）

雖則Danielle Beausoleil動靜皆儀又有好身材，但被拍到的照片跟她IG上的照片似乎有些少出入，她以全黑look出門，但看起下盤和雙腿都有些粗壯，跟IG中健康的形象有所不同。不過外界指出，Danielle Beausoleil跟亨利卡菲爾以往的女友類型類同，都要喜歡運動型的女生。

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2009年於倫敦國際馬術展上遇到了Ellen Whitaker，2011年在亨利卡菲爾成為超人前，他曾向Ellen Whitaker求婚最終卻是分手收場；2012年亨利卡菲爾跟《星球大戰》中的Gina Carano約會了兩年，兩人更曾收養一隻秋田幼犬，可惜到了2014年年底兩人分開；2013年6月亨利卡菲爾跟Kaley Cuoco拍拖但宣布消息兩星期後兩人便分手了，回復朋友關係。此外亨利卡菲爾還跟一名19歲的少女拍過拖、《職業特工隊：叛逆之謎》的女特技人，不過他似乎由2017年起就再未有拍拖或公開地將女伴向外界介紹，時隔4年終於見到「超人」新戀情曝光！

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