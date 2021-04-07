《Loki》最新預告揭洛基要彌補過錯狂穿越　反派疑短暫現身

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-07 13:00

Marvel影集《LOKI》由邪神洛基湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演，一共6集，將會於6月11日於串流平台Disney+上架，昨晚（5日）官方再次釋出一條新預告片。

《LOKI》推出新預告片。（影片擷圖）

《LOKI》繼續承接《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的故事，講到洛基帶着宇宙魔方消失後，被名為時間變異管理局（Time Variance Authority）的組織捕獲，因為他們的職責是為了保護時間線的穩定，而洛基的行為正正干擾到了時間的順序，因此他被要求將重新修復時間軸，將自己造成的混亂恢復正常。

洛基跟時間變異管理局的主管Mobius M. Mobius亦敵亦友。（影片擷圖）

預告片中見到洛基從天而降後，把原本就坐着的貓咪嚇呆，雖然洛基跟時間變異管理局的主管Mobius M. Mobius （Owen Wilson飾）亦敵亦友，時而串嘴時而互助，另外片中更出現了一位時間變異管理局的女探員Gugu Mbatha-Raw，她是位非裔英籍女演員，不過劇中大反派身分尚未現身。

呢位疑似是反派。（影片擷圖）