【洛基】女觀眾睇湯赫度斯頓舞台劇睇到性高潮　疑即時在台下……

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「萬人迷」暖男「洛基」（Loki）湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）早前宣告有新女朋友，有指他更認定對方是結婚對象，該位幸運兒正是跟他一同演出百老匯舞台《背叛》（Betrayal）的女主角Zawe Ashton！

不過近日有女觀眾疑似在劇院中對湯赫度斯頓意淫，自行做出破格之事，嚇傻了眼！

《背叛》（Betrayal）同劇演員包括Zawe Ashton、Charlie Cox和Tom Hiddleston。（Betrayal Broadway Twitter圖片）

根據外媒《Page Six》報導，有女觀眾在上星期三看完《背叛》後在網上發布相關消息，但內容並不是大讚台上3位主角的演出有多好，反而是講述台下的事有多令人震驚。

事件上集：
樓主表示當晚有位30多歲的女觀眾睇得勁投入，而樓主旁邊的友人表示不時感到從扶手傳來一陣陣有規律的碰撞，又聽到該名女觀眾偶爾會發出低沉的呻吟聲和嬉笑聲，情況更是愈漸激烈，同時她的聲音也變得愈來愈急促，最後更聽到一聲非常明顯的「啊……」後，她就正常地坐好但將雙眼閉起來。

湯赫度斯頓真人的確靚仔又性感。（Betrayal Broadway Twitter圖片）

事件下集：

而當《背叛》演到下半場時，有一幕是湯赫度斯頓跟女演員激情熱吻，該名女觀眾再次坐得不正常，同時再度傳來一陣陣碰撞和震動，跟事件上集一樣，直到她再次發出「啊……」的一聲後，現場即時變回平靜。在劇終散場時，該名女觀眾為偶像湯赫度斯頓大力獻上掌聲後，即以迅雷不及掩耳的速度離開事發現場。
最後樓主補充其實《背叛》真的是一套非常好的舞台劇，不過都需要溫馨提示一下大家要是去看的話，或許需要考慮一下避開「B3」這個位子，以免坐下時會尷尬。

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