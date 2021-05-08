《傷城》梁朝偉一嚐歹角滋味　呃盡金城武奸到令人心寒

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-08 19:40

由劉偉強及麥兆輝執導，兩大型男梁朝偉、金城武主演的《傷城》上映15周年，梁朝偉和金城武曾四度合作，包括《重慶森林》、《傷城》、《赤壁》以及《擺渡人》，不過相信《傷城》為兩人合作最有火花的一次。

《傷城》為兩大型男梁朝偉、金城武合作中最有火花的一次。（劇照）

由於梁朝偉飾演的劉正熙（陳永強）正是個悲劇人物，兒時目睹家人橫死的慘況後發誓要報仇，但在復仇期間卻愛上了仇人的女兒淑珍（徐靜蕾 飾），梁朝偉怕沉迷於溫柔鄉令自己忘了大計，最終還是打算殺害她，但在最後一刻才知道淑珍不是仇人的親生女兒，而是被收養的，令他極度後悔。

梁朝偉的奸是由心發出來的。（劇照）

而梁朝偉跟金城武原先是警察上司下屬的關係，不過金城武因女友自殺而大受打擊辭去警察的工作，三年後當上了私家偵探，反而梁朝偉已升職當上了總督察，不過金城武在一次受委託後查到了梁朝偉與兇案有嫌疑，更發現他有另一個身份，不是叫做劉正熙而是陳永強，為當年反毒組探員陳永富的親生兒子，陳永強當年因為參加乒乓球比賽而逃過一劫，借劉正熙的身份繼續生活。

梁朝偉在《傷城》中極有戲。（劇照）

對比《傷城》梁朝偉跟金城武的對立關係更為明顯，因為在《重慶森林》兩人是分開的故事線，沒有對手戲更談不上火花；在《赤壁》一個演周瑜、一個演諸葛亮，在三國歷史故事中，兩人的對立面鮮明，屬意料之內；到了《擺渡人》更是套愛情喜劇，以上3套跟《傷城》比起來，《傷城》更加有驚喜，因為未看到最後都不會知道伏筆，且看到梁朝偉令人心寒的奸爆演技。