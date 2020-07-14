劉嘉玲po梁朝偉《獵狐行動》短片　影帝實力5秒內換足3個微表情

劉嘉玲繼上次po出梁朝偉58歲生日滑板片後，今日（14日）再po出梁朝偉新片，不過今次不是放閃，而是為梁朝偉的新戲《獵狐行動》宣傳，片中更大讚梁朝偉演技精湛，單單五秒內換足三個表情，果然是影帝！

梁朝偉早前出席電影《獵狐行動》（Foc Hunt）活動。（視覺中國）

劉嘉玲今午在個人Instagram上傳一條影片，寫下「梁先生，好久不見」又加上「電影獵狐行動預告」和「梁朝偉」的hashtag，原來是為了幫梁朝偉的新戲《獵狐行動》宣傳，在最新曝光的影片中，梁朝偉扮演的角色單單在拿起酒杯品嚐美酒的五秒內，變換出三種微表情，從開始的謙遜有禮到瞬間眼神露出一絲殺氣，再在一秒內表情恢復正常，演美快極演繹了和藹和兇狠的極大對比！

劉嘉玲貼出梁朝偉五秒換三種微表情的影片。（劉嘉玲IG擷圖）

影片一出即時引來不少粉絲留言，大讚梁朝偉「是公認的好戲之人」、「影帝」、「梁先生的演技是無庸置疑的」、「還是一樣那麼帥」、「梁朝偉是演技最好的華語男演員」、「好演員的演技往往就是細節令人驚嘆」、「梁朝偉真的好有魅力」、「為舞台而生」，更有粉絲寫到「請演到老。如果沒有你，電影還能看嗎？現在的小鮮肉，完全看不懂他們在幹什麼」。

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另外，電影《獵狐行動》改編自真實事件，講述中國政府公安部在2014年展開的「獵狐行動」，旨在尋找並遣返逃往國外的中國人，在一些並未簽署引渡條約的國家中緝捕逃犯。電影在法國、蘇州等地取景，獲大陸公安部全力協助拍攝，原定電影在2021年初上映，不過因疫情的關係該片是否能如期上映仍有待確認。