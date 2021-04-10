《尚氣》梁朝偉最新造型流出　網民：十環變《功夫》洪家鐵線拳？

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由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），現時延期至9月3日美國上映，近日有網民發現有關電影的玩具圖流出，率先曝光梁朝偉的全新造型。

梁朝偉將會飾演《上氣》中的文武（滿大人）。（IMDB）

由於有網民發現Marvel Legnds的玩具圖流出，率先曝光梁朝偉於《尚氣與十環幫傳奇》的全新造型，戲中他將會飾演十環幫恐怖組織的首領文武（滿大人），不過對於概念圖中的梁朝偉，網民似乎不太滿意。

梁朝偉的Marvel Legnds的玩具圖。（網上圖片）

網民留言指出「剛剛看以為是吳宗憲」、「文武？ 鐵線拳？」、「十環幫真係得十個環！啲戒指呢？」、「十環唔係戒指？」，因為玩具圖中的他手握拳頭，但前臂應該分別有十個環，令網民滿有疑惑，笑言十環等於洪家鐵線拳（電影《功夫》）？，又問包租公同包租婆去咗邊呢？

網民笑言梁朝偉的玩具造型似《功夫》中耍洪家鐵線拳的「裁縫勝」趙志凌師傳。（《功夫》電影劇照）

滿大人十隻戒指，每隻都有不同能力。（Marvel Comics）

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