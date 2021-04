《尚氣》梁朝偉最新造型流出　網民：十環變《功夫》洪家鐵線拳？

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),現時延期至9月3日美國上映,近日有網民發現有關電影的玩具圖流出,率先曝光梁朝偉的全新造型。