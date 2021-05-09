「神奇女俠」姬嘉鐸首承認　曾遭Joss Whedon威脅摧毀她演藝事業

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-09 16:15

在DCEU中飾演鋼骨（Cyborg）的Ray Fisher曾經多次指控華納兄弟高層縱容當年接替薩克薛達（Zack Snyder）補拍《正義聯盟》（Justice League）的Joss Whedon在片場的惡行，當時Ray Fisher曾批評Joss Whedon對演員及片場的工作人員態度非常惡劣，並經常指罵及威嚇員工，其中一位被針對的演員就是飾演「神奇女俠」的姬嘉鐸（Gal Gadot）。近日，「神奇女俠」首次開腔回應相關事宜。

「神奇女俠」姬嘉鐸近日接受以色列的傳媒訪問時，首次確認Joss Whedon曾經作出威脅她的言論。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

在DCEU中飾演鋼骨Ray Fisher，他曾多次公開Joss Whedon補拍《正義聯盟》（Justice League）時的惡行，直言他是摧毀《正義聯盟》的兇手之一。當時他在Twitter中公開表示，Joss Whedon在片場對演員及工作人員的態度極不專業，而且經常指責他們。他更指出身兼監製的兩名華納兄弟高層Geoff Johns及Jon Berg縱容Joss Whedon的行為。

與Joss Whedon相比，「神奇女俠」姬嘉鐸卻多次支持薩克薛達，曾曾稱後者拯救了她的荷里活電影夢。（IMDb 圖片）

Ray Fisher之後還點名Joss Whedon曾多次針對飾演「神奇女俠」的姬嘉鐸，指他把姬嘉鐸飾演的角色「Diana」稱呼為Marvel的「黑寡婦」Natasha。更甚的是，他還強迫姬嘉鐸說出她不想說的對白，而當姬嘉鐸提出質疑時，Joss Whedon就會透過嘲諷及威嚇的手法，指她如果不聽話，就會摧毀她的演員生涯。

「鋼骨」Ray Fisher曾多次炮轟華納高層。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

近日「神奇女俠」姬嘉鐸接受以色列傳媒訪問時，首次證實了Ray Fisher的說法。在與《Israeli Network Channel 12》對談時，姬嘉鐸稱：「他威脅我的演員生涯，並說如果我做了甚麼，他會確保讓我的演員生涯陷入困境，而我當場僅能照單全收。」看來華納兄弟或是摧毀DCEU的幕後黑手。

《薩克薛達之正義聯盟》獲廣泛影迷讚賞，把當年Joss Whedon補拍的《正義聯盟》比下去。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

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