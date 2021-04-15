【正義聯盟導演版】網民發現導演神級安排　超人復活暗藏終極彩蛋

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《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）上月中在網上串流平台上架，評價比2017年的院線版為佳。沒想到導演版上線近一個月，有影迷仍然從中發現神級彩蛋，難怪目前已經有粉絲推出下一波行動，要求華納兄弟「恢復薩克薛達的電影宇宙」（Restore the Snyderverse）。

目前已經有粉絲聯署要求華納兄弟「恢復薩克薛達的電影宇宙」。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

片長4小時的《薩克薛達之正義聯盟》充滿彩蛋，導演除了新增14位演員的演出外，還刪改了當年所有Joss Whedon補拍的鏡頭。近日，有粉絲發現導演一個神級安排。點擊下圖重溫導演版20個全新彩蛋！！！

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據該名粉絲指出，在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）終極版本（Ultimate Edition）中，當時超人死亡一幕發生在2小時38分鐘57秒，當時導演為觀眾送上超人死亡的特寫鏡頭。然而有誰會想到，導演薩克薛達（Zack Snyder）在其《正義聯盟》安排了這顆神級彩蛋。

在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》對戰「末日」時犧牲了自己，當時超人死亡的特寫鏡頭發生在2小時38分鐘57秒。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

在《薩克薛達之正義聯盟》中，正義聯盟透過母盒將超人復活，而超人復活的一刻，時間軸剛好停在2小時38分鐘57秒，正正是超人在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》死亡的時間。導演薩克薛達都有回覆此貼文，疑似暗示該名粉絲的驚人發現是正確的。

除此之外，甚至有影迷分析，指出在新約《約翰福音》11章38-57節提到，耶穌把拉撒路（Lazarus）從死亡中復活過來。雖然這則貼文同樣在網上瘋傳，但相信這彩蛋連接聖經的機會率不高。

超人復活的一刻巧合地也發生在2小時38分鐘57秒。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

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