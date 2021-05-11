濁水漂流｜吳鎮宇演街友勁有火　「不要讓港產片來來去去得一種」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-11 22:00

由《翠絲》導演李駿碩自編自導，吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康等人主演的《濁水漂流》，入圍第50屆荷蘭鹿特丹影展「大銀幕」競賽單元，亦是唯一一部代表香港參賽的作品，將於2021年正式上映。

《濁水漂流》講述一班在深水埗街友的故事。（電影劇照）

近日電影公司發放製作特輯，介紹一眾角色。由吳鎮宇主演的輝哥是位落泊街頭多年的癮君子，本打算出獄後回到深水埗的街角苟活，卻在出冊當晚就被食環署人員把家當全數清走。氣憤難平的他決定與大夥兒一起控告政府，追討賠償和道歉。

吳鎮宇飾演的輝哥決意要跟政府打官司打到底。（電影劇照）

今次首演露宿者的吳鎮宇表示因為這是件真人真事，有些事情大家感覺不一樣：「沒理由把我的東西丟掉，說是垃圾，但又不讓執拾，當時是個不太開心的場面。但慢慢地想就愈來愈火大，又飲了酒當然嬲上加嬲，輝哥更是㷫過火屎，連我們這些露宿者你都激怒了，也是要去打官司了。」

吳鎮宇在接受訪問時都輝哥上身，講講下都㷫。（影片擷圖）

對於《濁水漂流》這部電影，吳鎮宇便認為這個故事並不是純粹拍攝一大班露宿者，其實是有一件事連露宿者都憤怒。「他（角色輝哥）認為沒理由你肯賠償但不道歉，那甚麼叫做和解？你是政府又有齊條例，我們吸毒坐監都有齊條文要判多久，你政府做得不對，我們就要去行使市民的權利。而作為一個演員，某些題材是該參與的就應該要參與，不要讓港產片來來去去只得同一種電影，它可能會是套幾有趣味的電影。」

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