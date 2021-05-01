追虎擒龍｜吳鎮宇讚古天樂無私撐電影工業　「他不是為做大亨」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-01 07:30

由梁家輝、吳鎮宇、古天樂、林家棟主演的《金錢帝國：追虎擒龍》現已上映，吳鎮宇身處內地，透過直播來做宣傳，當中他再度發揮搞笑本色，以另類方法來模仿古天樂。

吳鎮宇大讚古天樂好可愛。（影片擷圖）

訪問中吳鎮宇被問到跟電影大亨古天樂合作有何感受，他先回應：「我確實未見過那麼可愛的男明星，他確實是可愛，我未想過會出現這麼可愛的人，他可愛在真的為了香港電影，而不是為了要成為大亨。有人賺了錢會想着怎麼花，但是他有時候會為了香港，不想香港這個電影工業變化那麼大。還有他覺得是給信心一些後面的新導演、新的演員，有人在維持，作為這個時間的過渡橋樑。就怕…怕他虧本，原來他也不會太虧，你不覺得可愛嗎？有些人就為了開一個工作室拍自己喜歡的電影，他不是，他就是為了香港電影工業，太可愛，真的，從來沒見過。」

吳鎮宇大讚古天樂拍戲唔係為了成為電影大亨，而是為了香港電影工業。（電影劇照）

吳鎮宇扮王晶。（影片擷圖）

及後主持邀請吳鎮宇模彷一下其他演員或是導演王晶，他本來表示很難但都有先扮王晶，戴上眼鏡後便說︰「誰演技最好？誰的演技最好？周星馳，永遠都是周星馳。」

然後在直播時有網民留言叫吳鎮宇模彷古天樂。「上次有模仿過，這次沒有黑色的面膜，古天樂…沒有啊，他其他的都很普通啊，只有顏色不普通啊。因為我要模仿一個人的話，要模仿他與眾不同的地方。（劉青雲呢？）我也是沒有面膜啊，劉青雲也是很普通，只有膚色不普通，就是他跟古天樂是一組的，同一類型。（有面膜就可以扮兩個人啦？）有區別，有皺紋的是劉青雲，沒皺紋的是古天樂。」

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