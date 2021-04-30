金錢帝國追虎擒龍｜吳鎮宇爆梁家輝塞棉條　被笑彩蛋以為「踩蛋」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-30 19:15

由梁家輝、吳鎮宇、古天樂、林家棟主演的《金錢帝國：追虎擒龍》現已上映，電影日前舉辦首映禮，不過吳鎮宇正身處內地未有出席，但他在內地都有透過直播來做宣傳。

吳鎮宇在直播中爆料梁家輝扮成「跛豪」有另類方法。（影片擷圖）

吳鎮宇在訪問中都有講到跟自己有很多對手戲的梁家輝，「他很恐怖，他要變面，他把所有的東西都塞到自己的臉裡面，一直塞一直塞，那些不是普通的東西，是一些棉花類的東西。我不知道他為甚麼要買女生會用條狀的東西（衛生棉條），他剪開那個條狀的東西，塞到鼻子裡，因為它有一條線拉出來比較方面。他很秘密，我有時在偷看他在幹甚麼、塞甚麼，我說全佛山的這些用品都被你買光了吧，你一天要用多少條。」

吳鎮宇大爆梁家輝會塞衛生棉條入鼻。（影片擷圖）

+ 2 + 2 + 2

梁家輝在口中塞了兩團棉花。（影片擷圖）

吳鎮宇竟然唔知咩叫彩蛋？（影片擷圖）

彩蛋等於踩雞蛋

另外，吳鎮宇在出席其他直播時，被問到知不知道《金錢帝國：追虎擒龍》的彩蛋，但他竟然反問主持：「彩蛋是甚麼意思？就是一踩那個（雞）蛋。」後來他再猜測：「就是電影不好看，人家『嘩！』踩蛋！」更配上動作的他令旁邊的主持哭笑不得。