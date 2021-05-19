《想見你》電影版受疫情影響延期　許光漢恐因檔期問題無法回歸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-19 14:00

新冠肺炎疫情在台灣升溫，重創當地影視圈，近來不少劇組紛紛停工，其中5月初開拍的《想見你》電影版也確定延拍。由於該劇原班人馬柯佳嬿、許光漢、施柏宇都已回歸，電影版還加入新生代男神林哲熹，讓人期待撞出新火花。

電視劇《想見你》去年2月風光收官後，包括許光漢、柯佳嬿及施柏宇聲勢跟著水漲船高，連帶也讓電影版順勢而出。據了解，《想見你》電影版拍攝進度目前僅拍了20％就被迫暫停，預計延到5月28日，但另一個難題是，男主角許光漢接下來還有一部《當男人戀愛時》監製程偉豪導演的新片要拍，加上其他拍攝工作要履約，檔期滿滿，屆時「時間」勢必難喬，製作方更擔心恐獨缺男主角？不過，劇組表示仍會盡力協調「如期拍完」。

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許光漢因拍攝電視劇《想見你》一路紅到海外，包括大陸、日本、南韓都遍佈粉絲，如今該劇拍成電影版，劇情同樣有穿越，只是穿越的時空不同，在角色、背景不變的狀況下發展出新劇情，讓眾多影迷引頸期盼。

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電影圈同樣被疫情影響停拍的台灣片，還有李康生主演、陳德容監製的《山中森林》，電影自4月中開拍後，目前已經拍了將近一個月，本來電影預計5月底殺青，現在因為疫情延後，演員們的檔期挪動又是一大工程。

而《山中森林》原本17日要拍攝陳徳容與謝承均的一場激烈感情爭執戲，地點就設在台北市東區知名高級招待所，但因連日來本土疫情確診數持續攀高，導演決定暫停拍攝，陳徳容說配合政府防疫才是正道，現在剩下的就是希望大家共體時艱，一起配合政府的防疫措施，別讓疫情再升溫。

而周興哲首部主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》於15日台灣防疫升級至第3級後隔天，也遵照規範停止室內5人、室外10人的方式把剩餘的景拍掉，搶在16日煞科。其他還有Selina主演的《頭七》5月底才開拍、阮經天和張鈞甯新片《野鬼》則在5月初煞科，未受到疫情波及。

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