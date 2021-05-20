《狂野時速9》爛番茄新鮮度得60%　網民指缺新意又係BBQ式結局

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-20 18:45

由雲迪素（Vin Diesel）、莊先拿（John Cena）、查理絲花朗（Charlize Theron）、Michelle Rodriguez、Tyrese Gibson、Ludacris、Jordana Brewster、姜成鎬等人主演的《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）現已上映，外國影評亦已出爐，爛番茄新鮮度為60%，大多都激讚場面浩大，終於能在大銀幕上感受到大型飛車及打鬥畫面。

《狂野時速9》現已上映。（電影海報）

人人都有主角光環

《狂野時速9》上映後不少網民有讚有彈，先講到系列式的電影難以長久，唔收尾反而會愈拍愈爛，由於劇情中心圍繞阿當（雲迪素 飾）的大家庭，每位團員都似是無敵一樣，子彈、飛機箭炮、地雷、點炸都唔會死，人人都有主角光環，就連死於車禍的韓哥（姜成鎬 飾）都會翻生，直到第9集都不停提起保羅獲加，網民都指出已經不知道在「致敬」還是繼續「借用」他的話題度來吸引觀眾。

韓哥在《狂野時速9》翻生。(影片截圖)

久違地在大銀幕上睇飛車戲

不過外媒的評語都有讚《狂野時速9》令影迷在大銀幕上感受到大片的氣味，一幕又一幕的飛車打鬥戲、爆炸畫面等，《TheWrap》評論「林詣彬通過環遊世界將這個故事巧妙地呈現了出來，甚至設計了一種方式讓韓哥回歸。《狂野時速9》中場景規模呈指數級增長，大場面的追逐和爆炸能引起笑聲和掌聲，一半是因為大銀幕效果的強大，一半是因為它們是多麼的荒謬，荒謬得很激烈，同時也令人感動相當激動。」

《狂野時速9》中極多驚險飛車鏡頭。（影片擷圖）

全片穿插不少笑位

而《indieWire》則講到「狂野時速的世界從未如此失控，但它也是這麼久以來第一次讓人感覺再次在向正確的方向『飄移』。」《Screen International》：「《狂野時速9》充滿了傻裡傻氣的能量，以給觀眾簡單美好的享受為名義，提供滑稽可笑、浮誇的追逐鏡頭和毫不怕醜的粉絲服務。」的確今集Tyrese Gibson在戲中提供不少笑位，起了莫大的作用，Tyrese Gibson、Ludacris以及Nathalie Emmanuel 3人的化學作用無疑是戲中的調和劑，他們的對話正是那種會令全院觀眾都會笑出聲的一種幽默。

Tyrese Gibson以及Ludacris在戲中不停提供笑位。（電影劇照）

《狂野時速10》難有突破？

不過《Hollywood Reporter》就指出《狂野時速》的問題，「除非《狂野時速9》10》玩時間旅行，不然很難看到這個系列有所突破了，而且鑒於其成果通常無聊、臃腫，這樣的嘗試似乎挺蠢的。」

早前導演就有提過想將狂野時速拍到10至11集，對比起場面盛大，影迷其實更關注劇情的走勢，而且何時才能好好收尾，加上新意不算太多，大概都是圍繞在「家族有出現叛徒有問題出現，到有新角色登場一同找出叛徒及幕後黑手，先跟叛徒和解再一起對付大Boss，開心團圓BBQ式完結，新角色加入阿當家族」，要是第10集加入外傳的The Rock、Jason Statham以及莊先拿，極多主要人物時，又能如何好好分配且有個好的故事出來呢？