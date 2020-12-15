狂野時速｜上環電線吊波鞋照被瘋傳　暗藏黑社會霸地盤宣示主權？

14日網上流傳一張照片，攝於上環海安咖啡室對出，街上的電線上特別地掛有一對vans波鞋，有網民留言「為何要吊高尼賣？」、「等我去試吓啱唔啱碼」、「太子弼街卓悅對出都有一對」，同時都有醒目網民回應「附近有植物（毒品）賣？」、「呢啲係黑社會交易點」等等，其實電線吊住波鞋係有特別隱喻！電影《狂野時速》第一集都有拍過出來。

日前有指上環有人將波鞋吊在電線上。（Benny Mnc圖片）

19年前首集《狂野時速》中，當中有幕拍到車房外的街景中，電線上掛了兩對波鞋，當然該區就是唐老大的地盤，對於香港版的掛波鞋相，有不少網民的回應都離不開黑社會三字，其實將鞋子掛在電線上的行為叫做Shoefiti，Shoefiti是Shoe（鞋）跟Graffiti（塗鴉）兩個詞語合拼而成，而該塗鴉藝術起源於黑人幫派，用圖形或者簽名來標記地盤，劃分好各派別的勢力範圍，而電線掛鞋亦是其中一種辨別勢力範圍的標記。

2001年上映的《狂野時速》同樣有電線吊波鞋一幕。（影片擷圖）

電線上掛鞋的現象其實早已出現在美國、德國、英國、澳洲等地區，要是在美國洛杉磯黑人街，抬頭看到電線掛有鞋子，證明你很大可能已經進入黑社會的地盤；而另一種說法則是為販毒地點的標誌，該區域有毒販，可以進行買賣交易。

當年洛杉磯政府曾為了這些波鞋勁頭痕。（影片擷圖）

據知，洛杉磯政府曾為了這些一雙雙的波鞋而𢱑爆頭，為了不再讓市民掛鞋在電線上，將波鞋跟犯罪聯繫在一起，以免引公眾恐慌和擾亂社會，洛杉磯政府試過花重金大力將掛起的波鞋清走。

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