添布頓執導《愛登士家庭》真人版衍生劇　18歲混血女星成女主角

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-20 15:30

由美國鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導兼任執行監製的Netflix真人版劇集《Wednesday》，終於公布劇集女主角人選。

《愛登士家庭》在1991年上映時，全球票房大收超過1.9億美元。（《愛登士家庭》劇照）

Netflix真人版劇集《Wednesday》是影視作品《愛登士家庭》（The Addams Family）的衍生劇，故事以Wednesday Addams為主角。相信影迷最深刻，必定是1991年上映的真人版《愛登士家庭》（The Addams Family），當時這角色由美國女星Christina Ricci飾演，她在10歲和13歲時演出《愛登士家庭》和《愛登士家庭續集》而紅遍全球。

Christina Ricci因參演《愛登士家庭》系列電影而紅遍全球。（《愛登士家庭》劇照）

雖然這兩部作品讓Christina Ricci紅遍全球，但她表示這讓她需要在12至15歲期間繼續束胸演小孩角色。她曾稱：「這讓我覺得成長及展示女性的特質是一種罪。我覺得自己出現問題，我對當時這樣做感到非常憤恨。」幸好在1997那年，她終於迎來新轉變。17歲的她接拍了由李安執導的《冰風暴》（The Ice Storm），翌年還憑獨立電影《The Opposite of Sex》入圍金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。

Christina Ricci曾兩度飾演Wednesday Addams。（《愛登士家庭》劇照）

近日，Netflix終於宣布真人版劇集《Wednesday》的女主角人選，由現年18歲的美國女星Jenna Ortega主演。據了解，真人版劇集合共8集。她年紀輕輕已經積極參與很多慈善活動，因此她去年成為「《PopSugar》20位20歲以下排行榜」（20 Under 20）第一名。而Jenna Ortega首部演出的作品是在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）飾演副總統的女兒，同年她還參演了由溫子仁執導的《兒凶續集》（Insidious: Chapter 2）。

18歲的美國女星Jenna Ortega將成為真人版劇集《Wednesday》的女主角。（Getty Images）