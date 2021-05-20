【唐伯虎點秋香】周星馳非意屬鞏俐當女主角　第一人選仲完美？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-20 23:00

《唐伯虎點秋香》稱得上是最受歡迎的港產片之一，周星馳與鞏俐產生不一樣的化學作用，造就一幕又一幕的經典場面。不過，有消息指當年周星馳並非意屬由鞏俐擔當女主角，他的第一人選似乎比鞏俐更完美！

鞏俐在《唐伯虎點秋香》的表現毀譽參半，但總算成就了一個經典角色。（電影截圖）

據悉，當年星爺最想搵王祖賢做《唐伯虎點秋香》的女主角，但對方檔期未能配合，亦有傳片酬太高而作罷，最終換上跟星爺在《賭俠2之上海灘賭聖》合作過的鞏俐。不過，其實拍攝《唐伯虎點秋香》前，鞏俐已經是蜚聲國際的影后級女演員，相信片酬不會比王祖賢低，而網民就覺得王祖賢更有「秋香」的女神氣質，是比鞏俐更完美的人選。

王祖賢演秋香，效果會否一樣好呢？（電影截圖）

重溫《唐伯虎點秋香》精彩場面

+ 8 + 8 + 8

而鞏俐在《唐伯虎點秋香》演出亦備受爭議，外間普遍認為其表演太過呆板，不適合喜劇風格，亦傳出她拒絕拍攝被醜化的情節，她本人亦承認當年抗拒接拍這部片，張藝謀鼓勵她說：「你就當和他們一起玩嘛」。鞏俐直言後悔沒有放開去演，更說自己從影經歷中最喜歡《唐伯虎點秋香》，因為遺憾沒拍好而喜歡。

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