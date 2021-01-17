【唐伯虎點秋香】唐伯虎老婆另有其人　秋香竟然係妓女出身

1994年上映的《唐伯虎點秋香》稱得上是最受歡迎的港產片之一，除了當年上映大收旺場，事隔多年至今仍經常被電視台翻播，仲有大批捧場客。相信影迷都對劇情甚至對白都滾瓜爛熟，但原來真實歷史上，唐伯虎並不認識秋香，更遑論談情結婚。

真實歷史上，秋香從不認識唐伯虎，更遑論談情說愛。（電影截圖）

《唐伯虎點秋香》的故事來源追溯至馮夢龍白話小說《唐解元一笑姻緣》，到清代演變成民間戲曲《三笑姻緣》，「唐伯虎點秋香」的故事自此廣為流傳，而唐伯虎亦成為家喻戶曉的歷史人物，觀眾普遍記得他是個多才多藝又風流成性富家子弟，但歷史上真實的唐伯虎是個生活清貧的坎坷文人。

真實的唐伯虎亦沒有8個老婆，而且仕途坎坷。（電影截圖）

唐伯虎於29歲時才高中解元，翌年赴京會試，卻因為被揭發作弊及收買主考官而入獄，之後被降為縣衙小吏，因而變得消極頹廢。而唐伯虎的情史亦不像電影般多姿多彩，他沒有8個老婆，但先後有過3位妻子，早於19歲時就娶徐氏為妻，不過在他25歲時就離世。後來唐伯虎娶了何氏，卻因為作弊案反目休妻。直至36歲時才遇上紅顏知己沈九娘，成為終身伴侶。換句話說，唐伯虎根本從不認識秋香。

原來唐伯虎比秋香年輕20歲，根本沒可能走在一起。（劇照）

秋香的真實另一半是蘇州才子陳元超。（電影截圖）

至於秋香的真命天子原來是蘇州才子陳元超，秋香本名林奴兒，字金蘭，曾經是被迫入青樓當上妓女，精通琴棋詩畫。有日陳元超和朋友遊覽虎丘，偶然遇上秋香，秋香對他一笑，就讓陳元超拜倒其石榴裙下。為了追求秋香，陳元超喬裝打扮到秋香從良後為婢的官家，給兩位公子當伴讀書童，之後趁時機成熟就謊稱要回家娶親，十分依賴他的兩位公子就話：「府上有這麼多婢女，你隨便挑」，最後陳元超就成功點得秋香。

重溫《唐伯虎點秋香》精彩場面

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至於要講秋香與唐伯虎的關連，要數秋香跟繪畫老師沈周學過畫畫，而秋香雖與唐伯虎生活在同一個時代，但據悉她是生於明景泰元年（公元1450年），比唐伯虎足足大20歲，「唐伯虎點秋香才子佳人的風流韻事」，純粹是後人作故仔。