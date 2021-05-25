天才童星Mckenna Grace近照曝光　高顏值獲讚似年輕版愛瑪屈臣

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-25 13:00

美國女童星Mckenna Grace曾與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合作《天賦的禮物》（Gifted），當時她10歲的可愛模樣融化了不少影迷。日前她在Instagram分享了最新的生活照，現在已經變成一位亭亭玉立的少女。

美國女童星Mckenna Grace在《天賦的禮物》時的演出獲得極好評價。（《天賦的禮物》劇照）

Mckenna Grace在6歲時就開始演戲，之後她在10歲時與「美國隊長」基斯伊雲斯合作《天賦的禮物》，憑著出色的演出獲鳳凰城影評人協會頒發最佳年輕演員獎及最佳突破演員獎。之後她獲邀參演《冰之驕女》（I, Tonya）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）、《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）及由溫子仁執導的恐怖片《Malignant》（暫譯：《腫瘤》）。

Mckenna Grace在10歲時接演了《天賦的禮物》。（《天賦的禮物》劇照）

年紀輕輕的她在去年還成為荷里活最年輕的監製，在《Rabbit Cake》中除了擔任主角外，還需要同時處理監製工作。如今14歲的她已經演出過超過50部影視作品。而她近日就在Instagram分享了最新的生活照，當年的小妹妹已經變成亭亭玉立的少女。甜美的笑容電暈大量粉絲，不少網民大讚她「好像年輕版的愛瑪屈臣」；但也有粉絲感嘆「未免長大太快」。

除了與「美國隊長」基斯伊雲斯合作外，她還曾在《Marvel隊長》中飾演年輕版Marvel隊長。（《Marvel隊長》劇照）