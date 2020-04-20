【朱古力獎門人】5大童星各有發展　戲中肥仔驚變大隻型男？

由鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導；尊尼特普（Johnny Depp）主演的《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）在2015年上映時，都成功引起不少回響。15年過去，當年獲邀參觀朱古力工廠的五位小演員，如今生活如何呢？

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《朱古力獎門人》當年有5位童星參演，可惜最後只有Freddie Highmore（左三）成功彈起。（《朱古力獎門人》劇照）

《朱古力獎門人》講述天才朱古力製作者Willy Wonka推出Golden Ticket活動，在所有外銷的朱古力中，有五塊朱古力藏有金獎券，而獲得此券的買家就有機會參觀朱古力工廠。當時由英國童星Freddie Highmore飾演的Charlie Bucket，他也幸運地獲得最後一張金獎券。剩下四張的金獎券，分別由貪心的Augustus Gloop意外吃到、嬌生慣養的小女孩Veruca Salt透過父親動員而獲得、食香口膠的Violet Beauregarde是第三位找到金獎券的幸運兒及整天看電視的小男孩Mike Teavee則是第四位發現金獎券的小孩。

5位童星，最後只有飾演主角演Charlie Bucket的Freddie Highmore成功彈出。（《朱古力獎門人》劇照）

首先是戲中飾演Charlie Bucket的Freddie Highmore。如今28歲的他，曾被喻為是「英國最幸運童星」。他在2004年先憑演出《小飛俠前傳之魔幻童心》（Finding Neverland）而為人熟悉。翌年再憑在《朱古力獎門人》中飾演Charlie Bucket而爆紅。巧合地，Freddie Highmore在這兩部作品都與尊尼特普合作。

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除了電影外，Freddie Highmore另一為人熟知的作品必定是在《好醫生》（The Good Doctor）。他中飾演患有創傷後遺症的醫生Shaun Marphy。劇集由2017年播出至今，獲得不少好評。而他也曾憑此角色，於2018年獲提名角逐金球獎劇情類電視劇最佳男主角。除了演技了得外，Freddie Highmore入讀劍橋大學，主修阿拉伯語和西班牙文，並以一等榮譽畢業。

Freddie Highmore（中）曾被喻為是「英國最幸運童星」。（《朱古力獎門人》劇照）

AnnaSophia Robb在戲中飾演瘋狂食香口膠的Violet Beauregarde，她當時演出《朱古力獎門人》時約11歲。如今26歲的她，仍然活躍於演藝圈。雖然她仍獲邀參演不同類型的作品，但卻未如《朱古力獎門人》般受歡迎。她其他較知名的作品包括《色慾都市》前傳劇集《The Carrie Diaries》。她是繼Freddie Highmore後，另一位畢業於頂尖學府的童星，她在2018年於紐約大學畢業。

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第三位是同樣26歲的Jordan Fry，他在戲中飾演愛看電視的Mike Teavee。Jordan Fry的演藝事業比Freddie Highmore及AnnaSophia Robb失色得多。在《朱古力獎門人》後，他曾為迪士尼動畫電影《Meet the Robinsons》配音。之後，他都沒有太多驚喜的作品推出。

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第四位是來自瑞典的Julia Winter，她跟AnnaSophia Robb及Jordan Fry一樣，都是1993年出生的。然而，她在接拍《朱古力獎門人》後，就再沒有參演其他影視作品。據英國《太陽報》在2016年的報導，Julia Winter回歸平淡，並在瑞典著名醫學院Karolinska Institutet就讀。如今，她在瑞典行醫。

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最後是來自德國，也是1993年出生的Philip Wiegratz。他在《朱古力獎門人》後，回到德國繼續其演藝事業。最終，他在2013年宣布息影。息影後的他，幾乎絕跡社交網絡。而他近幾年的照片，相信會讓大家大吃一驚，立即點擊下圖睇睇。

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