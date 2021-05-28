《射雕英雄傳》西毒杜德偉變Johnny Depp　關禮傑駱應鈞型佬客串

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-28 20:15

金庸小說向來是華語市場改編的首選，由電視、電影、電玩咩都有，而最想被改編的可算是《射鵰英雄傳》。近日，內地又將這部名著改編成網絡電影《射雕英雄傳之降龍十八掌》。該故事每次重拍，郭靖與黃蓉選角都必成熱議，不過今次有所分別，焦點落在一眾配角中，事關幾個關鍵角色均由香港人演出，包括關禮傑演東邪黃藥師、駱應鈞演周伯通，而最破格的，相信是杜德偉演的西毒歐陽鋒，其造型更似向尊尼特普（Johnny Depp）《魔盜王》的Jack Sparrow致敬。

郭靖由內地演員耿業庭飾演，未算好有話題。(《射鵰英雄傳之降龍十八掌》影片截圖)

至於每次翻拍都是重點的黃蓉，今次由內地演員林妍柔飾演。(《射鵰英雄傳之降龍十八掌》影片截圖)

從預告可見，大家都會有一份親切感，因為不時出現一個個熟悉面孔，包括在90年代電視劇飾演東邪黃藥師的駱應鈞，今次就飾演王重陽，一頭白髮白鬚極具氣勢。而東邪一角就由關禮傑飾演，從他的造型及演繹看，絕對適合角色的高傲性格。至於周伯通，這角色對香港人而言，都是秦煌與黎耀祥最深入民心，而這個網絡電影版，就找來肥仔聰林子聰飾演，相信是重身形神似為重點。

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+ 7 + 7 + 7

不過在網民眼中，最搶眼的，係由59歲的杜德偉（Alex）飾演的西毒歐陽鋒。由於角色本身是來自西域，而杜德偉本人亦都有點外國人面孔，那種西洋風跟歐陽鋒極其配襯。更有趣是造型方面，劇組似乎是參考了尊尼特普在《魔盜王》的Jack Sparrow船長造型，一對Smokey eyes，頭上戴有頭巾，仲有留鬚兼有疑似Dreadlocks頭，真係非常神似。

呢位「Jack Sparrow」都係船長，都有自己隻船。(《射鵰英雄傳之降龍十八掌》劇照)

真係好似尊尼特普，唔知呢個西毒會唔會講英文。(《射鵰英雄傳之降龍十八掌》劇照)