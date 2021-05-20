《花姐ERROR遊》重製《東邪西毒》片頭　逐個鏡頭神還原極高質

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-20 16:30

自ERROR成員193（郭嘉駿）寸爆TVB言論後，不僅令他人氣飆升，連帶ERROR其他成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）以及保錡都廣泛被外界關注，節目《ERROR自肥企画》更是近期的全城熱話，而且《花姐ERROR遊》1及2、《ERROR自救TV》等都被翻炒，不少網民大讚高質又好笑。

ERROR為拍節目一向去到盡。（影片擷圖）

節目好睇除了ERROR咩都肯玩之餘，都需要有一班玩得又癲又度到橋的幕後班底，粉絲都知道ERROR跟「無制限ot編集団」前後3度合作，由出道到現時都兩者都建立了無比的深厚關係，只要格仔導演阿Mike、軍師阿暉、試驗專員Agent L、PA Sunny Rain.P等人肯度條橋出來，ERROR就會跟住去做，所以在早前播出的《ERROR自肥企画》中，「自我雪藏」的保錡都忍唔住：「開心再合作，由每日返工都想快啲收工，到而家搵返拍嘢個種熱血，無論點都好都係你哋帶我出嚟，多謝你哋。」

「無制限ot編集団」同ERROR感情深厚，保錡都忍唔住講到喊。（影片擷圖）

翻睇《花姐ERROR遊1》，其實Mike導已經好癲，有網民抽出其中一集大讚高質還原經典電影《東邪西毒》片頭，白底黑字出公司、人名到入正片，193扮張國榮拎住把劍，阿Dee就扮梁家輝勁長頭髮，就連海、山、打鬥、爆炸畫面都一一重現，而當中最好笑的是爆炸畫面依然是大炸ViuTV吉祥物生啤。

該集原先講到ERROR要去學做忍者，此後ERROR經常稱自己做ERROR流忍者。（影片擷圖）

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