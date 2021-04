全面拆解澤東30年「神秘電影」　張國榮《東邪西毒》首個鏡頭重現

撰文: 許育民 最後更新日期: 2021-04-03 20:00

4月2日晚,第45屆香港國際電影節舉行《春光乍洩》的放映會,由賣飛一刻到入場前,大家都不知道在這場放映會後,王家衛早為大家安排了一份紀念品,一部長30分鐘,記錄澤東電影30周年的短片《零點零一公分的距離》(暫名)。直至開場前10分鐘,銀幕終投映出一段文字,正式公布這個「神秘放映」,更是全球首度放映,亦可能是唯一一次放映,然後全場熱烈地拍掌歡呼,懷住興奮的心情,一邊欣賞《春光乍洩》,一邊靜待去拆開這份紀念品。

昨晚(2/4)在放映《春光乍洩》前,大會公告影片放映完畢,會緊接播放一部長30分鐘,記念澤東30周年的短片,叫觀眾留步收看,獲得全場歡呼。(電影公司提供)

當播放完《Happy Together》,澤東電影的標誌再次出現,然後就是一個精彩的片頭,這正是今日正式公開1分鐘短片預告的畫面。當畫面由30開始倒數到0,一幕又一幕倒播的經典畫面為這場回顧展開序幕。這刻短片的旁白亦出現,陳輝虹。

畫面一來,就是澤東30的字樣。(影片截圖)

王家衛︰你知道雞蛋的意義嗎?

陳輝虹憶述當年接到王家衛的一個任務,是負責製作紀念澤東周年慶的短片,但當日的目標是25周年,輾輾轉轉製作又修復,結果趕不及25周年慶。趕不及不如順延,目標改為30周年,片長亦由25分鐘增至30分鐘。然後2017年,陳輝虹又收到王家衛的一句提問︰「你知道雞蛋的意義嗎?」

到底這句說話代表甚麼?沒有確實解說,但在製作這條短片時,陳輝虹發現王家衛的電影中有很多飲食場面,出現最多的食物就是雞蛋,至於哪套戲有最多蛋?原來是《春光乍洩》。黎耀輝為何寶榮煮蛋花湯、蛋炒飯、炒蛋,還有張震在廚房準備的……全部都是蛋。

《東邪西毒》歐陽鋒首個鏡頭

不過這些小趣味都是調味前菜,主菜其實是一幕幕被刪除的片段逐一現身,當中包括輯錄了所有作品開鏡第一日的第一個鏡頭,因為王家衛覺得每部電影的這一幕,都是夢的開始。第一個分享的就是張國榮拍攝《東邪西毒》的第一個鏡頭,可惜因聲軌遺失了,只有畫面沒有聲音。至於歐陽鋒一句經典對白︰「只要係畀多少銀兩,我一定可以幫你解決問題。」原來飾演黃藥師的梁家輝也有跟他說一次,不過就換來歐陽鋒的不屑回應︰「呢句話我講過好多次,聽就未試過,幾新鮮!」

這是張國榮拍攝《東邪西毒》第一日第一個鏡頭,影片雖已找來,但聲軌損壞了,永遠不知道當時哥哥在說甚麼,而最特別這個歐陽鋒未有鬚。(澤東IG)

緊接附上王家衛的訪談,他直指歐陽鋒是他在《射鵰英雄傳》入面,最喜歡的角色,不少人認定他是反派,但王家衛覺得他是悲劇英雄,雖然小說沒有詳述這角色的身世,只知他有位親如兒子的子姪,王家衛就認定這應該是他的親生兒子,亦是開啟歐陽鋒秘密身世之門。

電影第一個鏡頭都是夢的開始

除了有《東邪西毒》開鏡的第一幕,片中揭開所有電影開鏡的第一個鏡頭,都是精彩的。《阿飛正傳》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《一代宗師》,值得一提是《花樣年華》。片中所見,一個由造型、外貌、服飾到性格都跟周慕雲截然不同的梁朝偉,一臉輕佻地跟蘇麗珍在餐廳對話,感覺似是蘇麗珍在訴苦,但又更似在排戲一樣,至於何解會有這一幕?片中沒有細談。

另一場被刪片段是來自《春光乍洩》,大家都記得梁朝偉飾演的黎耀輝刻意收起張國榮飾演的何寶榮的護照,大家都知當時黎耀輝是想藉此令何寶榮可以留在自己身邊,但在今次短片中,就播出一幕黎耀輝的自白,他在反問何寶榮記唔記得自己叫咩名?其實何寶榮個名係我,你叫黎耀輝,收起他的護照就是想對方的名永遠跟自己在一起,這段看似《Call Me by Your Name》的故事概念,早在廿多年前已經出現。而相同的內容亦曾經在紀錄片《攝氏零度‧春光再現》中紀錄下來。

更叫人揪心的,片中又播出當黎耀輝離開阿根廷,沒有在那餐廳做拉客,何寶榮依舊在店外門口等,而一位同樣來自台灣的朋友,已接替黎耀輝的工作,何寶榮見狀便跟他聊起來,又穿上對方的大褸扮黎耀輝在門外接客,可見何寶榮其實一直放不低這段感情。而這位台灣演員的聲音,就是由張震來聲演,事緣當年張震入劇組時,張國榮因要趕返港開演唱會已離開,二人無緣聚首,而這場戲就是王家衛特意安排,讓二人於20年後,來一次隔世的合作。