受新冠肺炎疫情影響　第23屆台北電影節宣告延期　暫定9月底開辦

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-29 22:15

受新冠肺炎影響，全台三級警戒，原定於6月底舉辦的台北電影節、台北電影獎正式延期，主辦單位今日表示，因應COVID-19疫情升溫，原訂於6月24日至7月10日舉行的2021第23屆台北電影節，將延後至9月23日至10月7日舉辦。

考量台灣疫情發展，在以觀眾和影人健康安全為優先前提，以及所需場地可行之檔期後，影展放映將延後至9月23日至10月7日，於信義威秀影城、京站威秀影城與光點華山電影館舉行。國際新導演競賽於9月28日以新聞稿公布得獎名單，台北電影獎頒獎典禮則因中山堂已無檔期，將另尋場地後再公告舉辦日期。

台北電影節相關活動將密切注意疫情發展，配合政府防疫措施與指引，進行滾動式修正。

記者詢問台北電影節總監李亞梅損失金額，她透露：「約200多萬（台幣），是因為要增加延長聘用短期工作人員的薪資，這部份會用改變或刪減活動來因應，可以調整到收支相抵。」

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