《媽媽的神奇小子》連入三大影展　吳君如︰世界都需要呢份正能量

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-02 15:45

根據殘奧徑賽⾦牌得主蘇樺偉真⼈真事改編，熱⾎溫情電影《媽媽的神奇⼩⼦》由天下⼀電影出品及全球發⾏，吳君如監製及主演，尹志⽂編導，中英劇團駐團演員梁仲恆（阿炳）及張繼聰領銜主演。電影將於8月上畫，但作品已提早登上三個歐美國際影展，身為監製的吳君如也心感興奮︰「我覺得而家全世界都好需要呢種正能量。」

以香港田徑傷健運動員蘇樺偉為藍本的《媽媽的神奇小子》，由吳君如、錢小豪及張繼聰主演。(《媽媽的神奇小子》劇照)

《媽媽的神奇小子》於三個⽉前推出先導預告，不少媒體以「真摯」、「動⼈」及「熱⾎」去形容。電影⽇前再有好消息，獲邀參加以下影展: 第23屆意⼤利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐多個電影⼤獎包括「新導演獎」（White Mulberry Award）及於「光芒乍現：香港電影新動⼒」（Hong Kong New Talents）單元放映；第18屆⻄班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏⽇電影節》競賽單元及成為第20屆《紐約亞洲電影節》參展作品，可謂連中三元。其中《遠東國際電影節》主席Sabrina Baracetti，更對電影及演員作出⾼度評價：「詳細了解過蘇樺偉的真實故事後，對我來說是⼀個很神奇的發現。吳君如扮演⺟親的⾓⾊非常重要，我⼀直認為她是⼀位了不起的演員。這部電影非常感⼈和動⼈，特別是在描述訓練過程時令我看得哭了。」

電影入圍多個電影節，⾝為監製兼領銜主演的君如開⼼表示：「呢部電影係講⼀個輸在起跑線嘅⼈點喺⼈⽣上追返上嚟，我覺得而家全世界都好需要呢種正能量，我地團隊好開⼼可以製作到呢部電影，帶俾全世界嘅觀眾，係⼀個Perfect Timing。」⽽導演尹志⽂則坦⾔：「開⼼、榮幸，因為最主要係想將蘇樺偉⼈⽣輸在起跑線，但後來居上嘅神奇熱⾎故事帶俾海外觀眾。」⽽在預告曝光後，被外間⼤讚演繹蘇樺偉⼗分神似的男主⾓阿炳對於電影能入圍多國電影節感到非常開⼼：「好開⼼電影可以去到歐、美等唔同地⽅俾觀眾欣賞，雖然疫情關係未能親赴當地出席，但希望各地觀眾都睇得享受同感受到當中嗰份情同熱⾎。」