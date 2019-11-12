【媽媽的神奇小子】吳君如積極請教蘇媽　張繼聰扮不健全真勞損

改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉真人真事的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如監製及主演，尹志文執導，主演更吳君如、錢小豪、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、胡子彤、吳肇軒、林家熙、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫、鍾雪瑩等人，開鏡當日蘇樺偉和蘇媽都有去到現場。

導演尹志文表示蘇樺偉這個人物的成長非常吸引他，十分勵志，將他的人生拍成電影會好熱血，好適合香港這個時候去呈現的一部電影。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

監製以及演繹蘇樺偉媽媽的吳君如說：「拍攝前同蘇媽媽見面，問了她很多日常習慣、興趣來取經，當然今次並非模仿大賽，只是將收集回來的資料，編寫成一個完整的劇本。」

而飾演蘇樺偉爸爸的錢小豪說：「跟君如合作很多年，雖然很多年沒見，想起當年合作已是20多歲的事，今次再合作好開心！可以同導演、阿丙（梁仲恆）都好有緣，一齊參與這部真人真事改編的傳記電影，其實早在10多年前已經跟蘇樺偉有數面之緣；今次有份演出關於他的故事都算是緣份，他仍記得我的名字。」

蘇媽大讚阿丙的外形動靜都跟蘇樺偉好神似，左起偉仔梁仲恆、蘇樺偉和少年偉仔馮皓揚。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

至於飾演電影靈魂人物蘇樺偉的舞台劇演員阿丙（梁仲恆）直言有壓力：「因為今次飾演嘅蘇樺偉是為人認識，所以好容易觀眾就會看得出我扮演得是否神似，能變化的框子變得很細，所以會有壓力。」

張繼聰為扮演身體有殘缺的人，特意去請教物理治療師。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

戲中更找來張繼聰扮演教練，需要帶領阿丙（梁仲恆）、胡子彤、楊偉倫等運動員參加殘奧會，對於如何去演繹身體有殘缺的人，張繼聰表示：「電影寫的是殘障運動員，我找了物理治療師去理解本身角色的病導致肢體上缺陷，回家也不停練習，但發現要練習不健全人士的走路方法，真的會令肌肉勞損，所以每次不能練習太久和練完一定要放鬆。」

蘇樺偉和蘇媽知道他的故事改編成電影都表示十分開心。（《媽媽的神奇小子》電影公司提供）

胡子彤也異口同聲說：「健全的人去演繹殘障人士真的有難度，所以辛苦演繹殘障比較嚴重的演員們。」

當蘇樺偉知道自己的故事能改編成電影，他本人：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶給大家正能量。」至於蘇樺偉的媽媽表示：「好開心兒子的人生拍成一個故事，飾演偉仔的演員，外形動靜都好神似，不過比我兒子帥一點點！同時好多謝吳君如飾演自己，其實她年輕過我好多，覺得難為了她！」