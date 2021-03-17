媽媽的神奇小子｜還原熱血金句　「你行得比人慢，但跑得比人快」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-17 21:48

《媽媽的神奇小子》由天下一電影出品及發行，吳君如監製及主演，改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事，官方今早（17日）公布首預告，短短分半鐘已令人感受到固中的熱血及母子溫馨情感，更可以看得出蘇樺偉以及蘇媽媽的故事。

蘇樺偉一角由3 位演員分別飾演其成長階段，成年由舞台劇演員梁仲恆飾演。（《媽媽的神奇小子》劇照）

天生患有痙攣蘇樺偉於2016年3月退役，結束21年的跑步生涯，他曾5度出戰傷殘人士奧運會，傷殘人士世界田徑錦標賽等運動比賽，奪得多面獎牌，截至2019年是男子100米及200米傷殘人士世界紀錄保持者，所以有「超級神奇小子」之美譽。

《媽媽的神奇小子》會是套既熱血及溫馨戲。（《媽媽的神奇小子》劇照）

首預告中，已經有不少熱血感人金句，例如一開始梁仲恆要加入田徑隊時，吳君如講到：「阿偉，你行得比人慢呢，但跑得比人快。」正是蘇媽媽對蘇樺偉創造奇蹟人生的結語「我以為，他以後都要走得比人慢，最後，他跑得比人快！」的確十分令人感動。

及後由梁仲恆最初加入田徑隊：「我想跑得快啲！」到後來被跑隊隊友火車東（胡子彤 飾）嫌棄甚麼都要遷就他，他開始努力發奮，媽媽吳君如又陪他練波，而他講到：「我知我起步慢，但呢個就係點解我會要繼續去衝、繼續去追嘅原因，同我條命一樣，我就係要喺後面追上嚟！」以及「輸咗喺起跑線唔緊要啊，最緊要知道終點喺邊。」

香港田徑項目傷健運動員蘇樺偉。（Facebook@蘇樺偉）

舞台劇演員梁仲恆，今次初演電影，不少人看過預告已認定他是最佳新演員大熱。(資料圖片)

飾演蘇樺偉的梁仲恆是位中英劇團舞台劇演員，曾於團內演出《羅生門》（重演），飾演丈夫金澤武弘，展現了角色的不同面向，又於《福爾摩斯四圍騰之華生暴走大狗查》中飾演既冷靜又富幽默感的福爾摩斯，並於《解憂雜貨店》中飾演潦倒音樂人松崗克郎，令人印象深刻；其他團內演出包括黑盒劇場製作《完全變態》、《靖海氛記．張保仔》及《過戶陰陽眼》（重演）等，戲路廣闊。

從預告中可見梁仲恆飾演成年版蘇樺偉非常入形入格，說話、跑步以及其他肢體動作都活靈活現，相信會引起電影播出後會引起外界對他的關注。

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當蘇樺偉知道自己的故事能改編成電影，他本人：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶給大家正能量。」至於蘇樺偉的媽媽表示：「好開心兒子的人生拍成一個故事，飾演偉仔的演員，外形動靜都好神似，不過比我兒子帥一點點！同時好多謝吳君如飾演自己，其實她年輕過我好多，覺得難為了她！」

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