《馬達・蓮娜》入圍遠東國際電影節　電影獲影展主席高度評價

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-03 16:15

由澳門女導演陳雅莉自編自導；張繼聰及周秀娜主演的《馬達・蓮娜》，電影獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐該電影節不同的電影大獎，電影節主席Sabrina Baracetti更對電影及演員作出高度評價，特別是女主角周秀娜。

《馬達・蓮娜》由陳雅莉執導，張繼聰及周秀娜主演。（官方圖片）

第55屆《金馬創投會議》入圍作品《馬達・蓮娜》是一部由澳門特別行政區政府文化局資助的電影。電影由澳門女導演陳雅莉自編自導，故事講述兩個在澳門浮沉，各有過去的陌生人相遇，相愛，相知的故事，由張繼聰及周秀娜主演。電影先導預告早前在香港影視娛樂博覽期間公布時引起哄動，當中的格調、鏡頭下的澳門夜景引人入勝。

《馬達・蓮娜》入圍第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元。（官方圖片）

電影日前正式獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，競逐該電影節不同的電影大獎。電影節主席Sabrina Baracetti對電影及演員作出高度評價：「這部電影的風格非常有格調而打動了我，其中攝影真的很美，把澳門夜景拍得非常吸引，與我們常在旅遊書中看到的澳門截然不同。女主角周秀娜的表現真的很出色。這部電影是一部令人印象深刻的愛情故事，兩位主角之間的對話既親密但又令人心碎！」

張繼聰及周秀娜主演的《馬達・蓮娜》入圍《遠東國際電影節》，並獲電影節主席高度表揚。（官方圖片）

對於能夠入圍影展，澳門導演陳雅莉表示，，讓更多地區的觀眾看到以澳門為題材的電影是一件十分高興的事，她還特別感謝澳門文化局、古天樂及一眾監製前輩支持澳門電影。她最後表示拍攝《馬達・蓮娜》的過程中跟兩位主角合作得很愉快，大家經歷難忘的隔離時光，所以有一種「戰友」的感覺，希望接下來《馬達・蓮娜》能到更多地方展映，也希望大家上映時會喜歡馬達和蓮娜這兩個角色，看到不一樣的張繼聰與周秀娜。

電影節主席Sabrina Baracetti特別讚揚電影女主角周秀娜。（官方圖片）

至於張繼聰對此感到高興：「台前幕後花了好多心機去做好這部電影，我自己比較少拍文藝性電影，今次希望給觀眾一個新感覺。」；而周秀娜則第一時間恭喜導演：「好戥導演開心，由她三年前同我傾劇本，到今年終於可以拍成這部電影，仲要拍攝是適逢疫情期間，真不容易。雖然拍攝時因為題材同角色沉重成日都唔開心，但現在見到電影入圍電影節，會覺得好值得。」