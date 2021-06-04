《職業特工隊7》湯告魯斯夜場戲跟確診者接觸　劇組急煞停14日

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-04 13:15

一直受新冠肺炎疫情影響，拍攝進度一度受阻的《職業特工隊7》（Mission：Impossible 7），今日又有爆出工作人員染疫，而該人員更曾與主角湯告魯斯（Tom Cruise）有新距離接觸，電影立即終止拍攝，而湯告魯斯更要開始14日家居隔離。

湯告魯斯因為早前在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集，受疫情影響被困在當地！（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

湯告魯斯對防疫工作一直高度重視，籌拍前已經小心翼翼，開拍不久更因兩名工作人員，在現場沒有跟足社交距離措施，而在片場大發雷霆，破口大罵。電影前後已多次受疫情影響終止拍攝，嚴重影響進度。

今次因為拍攝一場夜場戲，湯告魯斯跟確診者有近距離接觸。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

至於今次事件，就發生在湯告魯斯身上，事源他日前在英國拍攝一場夜店戲份，事後有四名女參與拍攝的舞蹈員，以及十名工作人員確診新冠肺炎，雖然拍攝時湯與幾位舞蹈員有幾米的距離，但幾位助手便與湯告魯斯有近距離接觸。劇組得知有人確診後，拍攝工作全面煞停，湯告魯斯更與60多名組員一齊接受檢測，並開始14天的家居隔離。