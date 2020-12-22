職業特工隊︳湯告魯斯爆粗轟劇組防疫不善　犯1個大忌失晒觀眾緣

湯告魯斯（Tom Cruise）在《職業特工隊7 Mission: Impossible 7》片場破口大罵、對沒遵守好防疫安全距離的工作人員發飆，引發的爭議並沒有被他傳出和該片女主角Hayley Atwell約會的緋聞掩蓋，還在持續發酵中。不諒解他做法的網友在社群網站上炮轟他簡直「有病」，而且將他和上半年爆發「假友善」醜聞的艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）相提並論，甚至笑稱他倆根本是同一個人。

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英國「太陽報」揭露湯告魯斯在片場厲聲飆罵工作人員，雖然在新冠肺炎疫情期間確實要做好防疫規則才正確，但歐美民族性崇尚自由、不喜歡被旁人指正，因此有不少網友反倒認為他對工作人員的態度很惡劣、極端不尊重人，而「太陽報」也指工作人員讓他感覺靠太近而看不順眼的當下，其實都有戴口罩，似有暗示他反應過度的意思。

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網友的酸言頗為惡毒，有人寫道：「湯告魯斯是個神經病，早該把他一起加到艾倫狄珍妮的名單上，不要管這兩個人。」也有人贊同此說：「應該更多工作人員退出才對。湯告魯斯跟艾倫一樣有毒。」某網友乾脆下了註解：「他就是電影界的艾倫狄珍妮。」

但所有酸民的風涼話，都沒有向來攻擊他不手軟的前山達基教友Leah Remini狠辣，Leah直接將他的行為認定是在炒新聞，表示他根本早就把「劇本」都想好了，抨擊他根本不在乎工作人員的家人，也不相信家庭價值，搞不好一切都是自導自演的，連外流出去也許都是他所授意。而有防疫專家則是指他所戴的口罩，固然比較方便行動，卻不一定有阻絕病毒的功效。

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