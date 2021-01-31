【職業特工隊7】傳湯告魯斯專橫兼失控　幕後員工陷崩潰爆離職潮

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-31 16:30

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）又再傳出壞消息。據英國傳媒報道，有指湯告魯斯希望盡快完成拍攝工作，在新冠肺炎疫情下繼續開工，導致部份劇組人員怨聲載道。

《職業特工隊：叛逆之謎》續集《職業特工隊7》將正在拍攝，目標是趕及今年11月上映。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

全球飽受新冠肺炎影響，許多工作陷入停擺。然而由湯告魯斯主演的《職業特工隊7》，雖然在拍攝開始時都遇上困難，劇組雖然身在意大利，但都未能在威尼斯及羅馬實地拍攝，最終選擇回到英國舒梨（Surrey）開鏡。然而回到英國後，疫情殺至英國，劇組又被迫暫停拍攝。之後劇組又移師挪威及意大利拍攝，繼而再回到英國拍攝。

湯告魯斯主演的《職業特工隊7》真是多災多難。（網上圖片）

然而在重返意大利拍攝時，當時網上就流出湯告魯斯在片場發火鬧爆工作人員的聲帶。據了解，有指當時他見到有兩位工作人員在電腦螢幕前靠得太近，欠缺防疫意識，於是壓力爆燈的他即時破口大罵：「如果你不跟規矩，我就會炒你，要是再俾我看到，你就X的滾蛋吧！」

《太陽報》早前報道壓力爆燈的湯告魯斯喪鬧劇組。（網上擷圖）

湯告魯斯為了《職業特工隊7》能在疫情下完成確實付出很多，其中有指他將軍事基地改建為「防疫片廠」，然而斷斷續續的拍攝，讓劇組都非常倦怠，部份甚至萌生去意。據英國傳媒《太陽報》報道，目前《職業特工隊7》已完成英國的拍攝工作，下一站將轉往阿拉伯取景。然而英國受到疫情影響，已實施禁飛令，於是讓許多員工擔心，一出去就無法回家。

湯告魯斯如今只想盡快完成《職業特工隊7》的所有拍攝工作。（網上圖片）

該報道引述知情人士稱：「我們覺得諸事不順，目前士氣很低，我們只想暫停工作，並在疫情好轉後才繼續，但是湯告魯斯非常堅持，沒有人可以阻止他。」該名知情人士續稱，雖然湯告魯斯對堅持是好事，但如今卻變成大家的惡夢：「製作團隊中的年輕工作人員，並不把錢放在首位，而他們只想回家。」