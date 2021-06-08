《假冒女團》Anson Lo陳葦璇蘇皓兒不捨煞青　監製邀合唱主題曲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-08 14:00

由一眾年輕演員，盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）、蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀 （Heidi@Supergirls）、李炘頤、陳葦璇等，主演的電影《假冒女團》，日前經已煞青，預計9、10月上映。

煞青大合照，左起導演徐梓耀、演員李炘頤、陳紫萱、李靜儀 (Heidi@Supergirls)、監製Charlie Wong、演員Anson Lo、陳葦璇、蘇皓兒及陳婉婷。(《假冒女團》電影公司相片)

曾執導ViuTV劇集《地產仔》的導演徐梓耀，首部電影作品《假冒女團》，經過一個多月籌備、拍攝後，近日圓滿煞青，一眾演員在監製Charlie Wong率領下在拍攝現場來個大合照留念。

《假冒女團》陣容除了一班美少女外，還有193@ERROR 、笑匠林敏驄，動作方面又有羅皓銘負責，集青春、動作、勵志於一身。監製Charlie Wong讚嘆片中一班年輕演員，在拍攝期間盡情發揮自己所長，在短短一個月內完成拍攝，大家已建立了默契和友情，煞青一刻極不捨得。此外，片中因為歌手雲集，不乏唱得之輩，所以會安排眾人合唱一首主題曲，電影預計今年9、10月上映。

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