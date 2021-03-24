【黑寡婦】再度延期至7月　下半年Marvel電影晒冷

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-24 15:15

迪士尼最新宣布Marvel超級英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）再度延期至今年7月上映，同時在線上影片平台Disney+以額外收費形式上架，換句話說要等到下半年才能欣賞到MCU作品。而本來在7月上映的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），則順延至9月初，《永恆族》（Eternals）則維持不變，定檔11月初。

《皇家特工：第一任務》再延至今年聖誕檔期，真係等到頸都長。（劇照）

至於奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的《101斑點狗》前傳《黑白魔后》（Cruella）除了於5月尾在戲院上映，亦會以額外收費形式登錄Disney+。賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《Free Guy》由5月尾延至8月中；《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）由8月中再延至聖誕檔期。

梁朝偉與陳法拉參演的《尚氣與十環幫傳奇》由暑期檔延至9月。（IG圖片）

受新冠肺炎疫情影響，北美地區戲院仍未恢復正常營業，導致大部分荷里活大製作要再三延期，就算成功上映，都會同時安排在線上平台播放，此舉曾惹起不少爭議，認為片商放棄了傳統戲院，但面對疫情又實在別無他法。