【黑寡婦】再度延期至7月　下半年Marvel電影晒冷

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-24 15:15

迪士尼最新宣布Marvel超級英雄電影《黑寡婦》(Black Widow)再度延期至今年7月上映,同時在線上影片平台Disney+以額外收費形式上架,換句話說要等到下半年才能欣賞到MCU作品。而本來在7月上映的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),則順延至9月初,《永恆族》(Eternals)則維持不變,定檔11月初。

《皇家特工:第一任務》再延至今年聖誕檔期,真係等到頸都長。(劇照)

至於奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)主演的《101斑點狗》前傳《黑白魔后》(Cruella)除了於5月尾在戲院上映,亦會以額外收費形式登錄Disney+。賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的《Free Guy》由5月尾延至8月中;《皇家特工:第一任務》(The King’s Man)由8月中再延至聖誕檔期。

梁朝偉與陳法拉參演的《尚氣與十環幫傳奇》由暑期檔延至9月。(IG圖片)

受新冠肺炎疫情影響,北美地區戲院仍未恢復正常營業,導致大部分荷里活大製作要再三延期,就算成功上映,都會同時安排在線上平台播放,此舉曾惹起不少爭議,認為片商放棄了傳統戲院,但面對疫情又實在別無他法。