撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-24 17:48

Netflix 6月份又有什麼新片上架？除了有煲劇迷至愛的《怪盜羅蘋》第二季，更有《美少女戰士Eternal劇場版》、《咒術迴戰》，絕對會叫人High翻天！記者就精選20部新片，並展示每套動畫、電影、劇集的上架日期，讓各位戲迷勿切期待！

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同場加映：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學

好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等！

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【神技一】同步煲劇

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同場加映：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

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以上只是部分內容！請觀看完整全文：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

同場加映：煲Netflix才懂20個共鳴 齋揀戲花一個鐘 信錯網上推介浪費生命

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同場加映：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區的NETFLIX影片庫，找出54套日本動畫的電影、劇場版、吉卜力作品，並定期更新清單，方便大家煲動畫！

👇🏻👇🏻👇🏻人氣日本動畫電影、劇場版（2月更新）【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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想知詳細內容，即睇全文：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

同場加映：極道主夫Netflix上架 黑道最強反差萌 20套Netflix動畫喜劇推介

《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區Netflix，發現影片庫竟然擁有過百套動畫番，記者就當中精選出20套搞笑動畫，等大家笑餐飽！

👇🏻👇🏻👇🏻20套搞笑動畫【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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即睇全文：極道主夫Netflix上架 黑道最強反差萌 20套Netflix動畫喜劇推介