撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-27 17:29

《劇場版 美少女戰士Eternal》將於6月3日在香港Netflix上架，Pop-Up Gallery正式登陸銅鑼灣，場內有多幅電影海報展品、互動體驗亦有會場限定精品！《香港01》科技玩物頻道記者身為忠粉，早就急不及待去到現場，為大家率先目睹場內的5大打卡體驗區！

記者率先去到《劇場版美少女戰士 Eternal》Pop-Up Gallery打卡啦！（林庭渟 攝）

《劇場版美少女戰士 Eternal》Pop-Up Gallery 將於2021年5月28日至6月6日期間舉行，相信大家望見場內打卡位、體驗區，一定會忍不住跟著Sailor Moon變身，大叫「月稜鏡力量 Make up」！

👇🏻美少女戰士Eternal劇場版Pop-Up Gallery 5大亮點👇🏻

+ 11 + 11 + 11

各位美戰粉絲都要準備彈藥啦！事關場內的限定精品店會發售多款會場獨家限定主題精品，更搜羅香港台灣日本的美少女戰士周邊精品，例如BB衫、iPhone手機殼、咕臣等等。不過部份精品是限量發售，各位忠粉要小心被炒家搶購啦，記者就精選出30件心水美戰精品，值得大家入手啦！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻30件心水美戰精品👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 29 + 29 + 29

《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery活動詳情：

日期：2021年5月28日至6月6日

地點：Amaz by Lokkianno Gallery （銅鑼灣百德新街53號地下A及C舖）

時間：中午12時至下午8時

費用：免費入場

同場加映：Twitter瘋傳「睇眼認人」挑戰 30個動畫女角色眼睛考你動漫Level

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻勁猜30個動畫女角👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 29 + 29 + 29

想開估？即睇全文：Twitter瘋傳「睇眼認人」挑戰 30個動畫女角色眼睛考你動漫Level

同場加映：TVB台慶｜陳凱琳同阿拉丁賈方撞樣？30無綫藝人與卡通人物超似樣

TVB藝人完全是卡通轉世！大家不妨猜猜這些卡通人物是哪一位的藝員轉世，留意最後一位，因為他竟然可以一人分飾8角！簡直是最受公認的Coser專家！

👇🏻👇🏻勁猜30位卡通轉世的TVB藝人👇🏻👇🏻

+ 71 + 71 + 71

以上只是部分藝人撞樣！想知更多？請觀看完整全文：TVB台慶｜陳凱琳同阿拉丁賈方撞樣？30無綫藝人與卡通人物超似樣