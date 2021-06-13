【無聲絕境2】16歲英國男星獲佐治古尼引薦　：百年一見的天才！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-13 22:00

由約翰卡辛斯基（John Krasinski）自編自執，其妻子艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），早前終於上映，而電影亦不負眾望，全球票房暫錄得近1.4億美元收入。今集除了繼續見到艾美莉賓特的超強戰鬥力外，兩位童星的演出亦相當出色，其中飾演長子Marcus Abbott的16歲英國男星Noah Jupe曾獲美國著名演員佐治古尼（George Clooney）盛讚，更獲後者推薦給導演約翰卡辛斯基。

16歲英國男星Noah Jupe原來當初獲佐治古尼推薦給導演約翰卡辛斯基。（《無聲絕境2》劇照）

Noah Jupe在戲中是一位很膽小的角色，但他在最後關頭都突然成長了。（《無聲絕境2》劇照）

Noah Jupe在2005年2月25日英國倫敦出生，其父Chris Jupe是一名電影監製；而母親Katy Cavanagh則是一位演員。在2015年，10歲的Noah Jupe初次踏足電視圈，參演《英國恐怖故事》（Penny Dreadful）及《唐頓莊園》（Downton Abbey）的電視製作。他之後在2016年底獲邀參演一部由美國及英國共同製作的迷你劇《夜班經理》（The Night Manager）。

Noah Jupe（中）當年獲佐治古尼推薦，讓他獲得演出《無聲絕境》的機會。（IMDb 圖片）

Noah Jupe在2017年首次踏足影壇，當年他共有4部電影作品推出，當中包括《The Man with the Iron Heart》、《That Good Night》、《堅離地死人劫案》（Suburbicon）及《奇蹟男孩》（Wonder）。而他參演由佐治古尼自編自導自演的《堅離地死人劫案》時，就獲佐治古尼盛讚，還獲對方大讚他是「百年難得一見的天才童星」。至於Noah Jupe翌年獲約翰卡辛斯基邀請加入《無聲絕境》，據了解，是由佐治古尼推薦的。