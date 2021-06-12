無聲絕境2｜有別上集家人犧牲的愛　續集由下一代奮鬥力保護世界

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-12 20:30

被形容為「爆谷都唔敢食嘅電影」《無聲絕境》（A Quiet Place）續集《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）現已上映，雖然現時因新冠肺炎疫情影響，變成爆谷都冇得食，但緊張氣氛絲毫不減，一眾主角仍然要靜靜對抗異外星生物。

Emily Blunt今集繼續保護仔女。《無聲絕境2》預告截圖

《無聲絕境2》開出好成績 落實拍第3集

《無聲絕境2》早於兩星期前在美國上映，開畫三日大收約4200萬美金（約3億2600萬港元），創出疫情以來北美最高票房，電影暫時累積收1.38億美元（約10億港元），在影評網爛蕃茄（Rotten Tomatoes）獲得90%成績，而且口碑相當好，大獲好評。官方目前落實開拍第3集，電影定檔於2023年3月31日，導演兼演員的尊卡辛斯基（John Krasinski）更表示「第三部可能不是續集，而是繼續講述在末日後的世界，銜接第一部電影。」

官方落實《無聲絕境》開拍第3部曲。（官方圖片）

貫徹初衷 保持靜音 緊張氣氛

《無聲絕境2》先以倒敍方式重現外星生物侵略地球首日慘况，即使有影迷冇睇上集，都能輕易知道劇情，更可以睇到已死的男主角尊卡辛斯基重現大銀幕。電影緊接首集故事，講述Lee Abbott（約翰卡辛斯基 飾）為救家人而壯烈犧牲後，Emily Blunt要繼續上路尋找新生活地方，同時要在這個危險的地方生BB，又要面對外星生物，遇上種種危機，逃亡時巧遇亡夫生前好友Emmett（Cillian Murphy 飾），眾人更會慢慢揭秘外星生物最初如何出現侵襲地球。

相信影迷最關注必定是今集會否跟上集一樣緊張，《無聲絕境2》在氣氛營造和場面設計上做得相當之好，帶給觀眾絕望又緊張的感覺，相信不會令人失望。

老公死後Emily Blunt要奮力保護仔女。（《無聲絕境2》預告截圖）

上集由爸爸保護家人 續集由孩子進行大反撃

事實上《無聲絕境2》早已拍攝完畢，可惜在新冠肺炎疫情影響之下，遲遲未能上畫。而原來Emily Blunt不想接拍續集，相信老公落足嘴頭先氹得掂，加上她早前曾表示以為該片為家庭劇情片，後來才知道完全是兩回事，雖有壓力但就被劇本吸引，才繼續拍下去。

《無聲絕境》的故事在表達上更能看到家人之間的愛，為人父母能為了自己的仔女而作出無限犧牲，而今集亦會看到兩位小朋友的心境，當中Regan（Millicent Simmonds 飾）更是掌握這場災難的關鍵，她深知自己有能力拯救整個世界，非只是保護自己家人如此簡單。加上Regan在該成長過程中慢慢覺醒起來，知道要轉守為攻，因而據知第3部曲將會上演不甘沉默的孩子進行大反撃。

將會見到Regan的成長。（電影劇照）

Emily Blunt演技一向備受讚賞。（電影劇照）