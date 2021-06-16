《無聲絕境2》大女Millicent自幼失聰　成功擊敗250人獲首次演出

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-16 08:30

電影《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）受疫情影響，上映一度延期，直至本月終順利上畫，更成為北美地區自疫情以來，首部收過億美元的電影，海外票房亦收近億美元，走勢凌厲。身為導演兼在戲中飾演老公的約翰卡辛斯基（John Krasinski），於上集死去今集只能客串演出。當大家以為對付怪物的重任將會落在太太艾美莉賓特（Emily Blunt）身上，斷估唔到全片重點其實係兩位小演員。

美莉遜西蒙斯再次演家姐一角，其耳機更再次成為反勝關鍵。（《無聲絕境２》劇照）

片中再次飾演姐姐的美莉遜西蒙斯（Millicent Simmonds），由原本14童星長大到今年18歲大，雖然成長不少，但礙於故事是緊接發生，故其感覺依然是名小朋友，要負起保護家人的重擔。開拍第一集時，導演約翰卡辛斯基而認定失聰姐姐一角，一定要由失聰演員飾演，在不斷面試下終於找到美莉遜西蒙斯。

爸爸在上集犧牲，身為大女便負起抗敵重擔。（《無聲絕境２》劇照）

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美莉遜西蒙斯並非天生失聰，在她1歲左右，因誤服過量藥物而導致失聰。意外令人沮喪，但一家人都積極面對，齊齊為她學手語，又送她到聽障學校接受教育。成長期間，美莉遜西蒙斯起初對演戲沒特別興趣，直至老師發現其喜感，極力推選他入校園劇團。隨後自覺對演戲確有興趣，而聽力的缺憾亦沒成為她障礙，2017年成功擊敗250位對手，接拍首部電影《童幻逆緣》（Wonderstruck），與影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）同場演出，正式入行。

一家人靠大女殺出重圍。（《無聲絕境２》劇照）

到拍攝《無聲絕境》系列，美莉遜西蒙斯於片場都有手語導師在旁協助，方便跟劇組溝通，但經過長年累月的努力，其實美莉遜西蒙斯都能講出一些單字，在今集便會破格說出幾句單字對白，令觀眾感到非常意外。