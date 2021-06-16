【雷神4】幕後員工曬殺青禮物　妮妲莉寶雯女雷神角色造型首曝光

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-16 22:00

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）及妮妲莉寶雯（Natalie Portman）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），電影的主體拍攝已經在上月底完成。日前網上流出電影殺青禮物，讓雷神、聖域界女王Valkyrie及Jane Foster的全新造型曝光。

Marvel Studios在2019年的聖地亞哥國際漫畫展公布《雷神奇俠4》的資料。（IMDb 圖片）

從澳洲片場流出的照片，多位角色並未有穿上超級英雄服裝，然而近日網上流出電影的周邊商品，終於揭開了三巨頭的全新造型，當中最讓影迷期待的必定是Jane Foster手持雷神之鎚（Mjölnir）變身成Mighty Thor。

據了解，這件周邊商品由是當時Marvel Studios給予幕後員工的殺青禮物。從照片可以見到，Mighty Thor的造型與原著漫畫非常相似，這是否意味著Mighty Thor的故事將根據Jason Aaron在2015年至2018年推出的《Mighty Thor》有關。

根據當時的故事線，由於雷神不配拿Mjölnir時，Jane Foster就接替了他，並獲得所有雷神的的超能力。然而Jane Foster每次變身成Mighty Thor時，她的癌症會惡化。其實妮妲莉寶雯曾暗示，其角色今次的故事線將集中在癌症的故事，但她之後就沒有更詳細解釋。

《雷神奇俠4》三大巨頭當年齊齊出席2019年的聖地亞哥國際漫畫展。（IMDb 圖片）

然而粉絲近日受到《Loki》影響，質疑當時負責交還六顆無限寶及Mjölnir的前任美國隊長沒有完成任務，皆因在主時間線中，Mjölnir早已經被雷神遺失，而當時基斯伊雲斯（Chris Evans）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）手持的Mjölnir，是復仇者「時空攔劫」時再次獲得，因此在電影結尾時，前任美國隊長需要歸還所有東西。然而今次為何Jane Foster手持雷神之鎚，並變身成Mighty Thor，相信有待解釋。