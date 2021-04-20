【雷神4】基斯頓比爾為角色再減磅　激瘦造型完美演繹反派角色

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由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及泰莎湯遜（Tessa Thompson）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）今年1月在澳洲悉尼開拍，飾演反派Gorr the God Butcher的基斯頓比爾（Christian Bale）亦都終於現身。

由基斯咸士禾夫主演的《雷神奇俠4》將在明年5月上映。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

基斯頓比爾在《雷神奇俠4》飾演屠神者格爾，是一位在未知星球出生的角色，當地的居民非常相信神。可是格爾的母親、妻子及孩子相繼去世後，這讓格爾否定神的存在。當他說出自己的想法後，他遭到其他人的攻擊及流放到外地，於是他下定決心要消滅宇宙的神明。

基斯頓比爾將在《雷神奇俠4》飾演反派屠神者格爾。（《為副不仁》劇照）

屠神者格爾在與雷神的決鬥中，前者曾差點把後者殺死，但最終雷神得到維京人的協助，這讓屠神者格爾意識到要發展軍隊才可以達到殺死神明。近日，網上流出基斯頓比爾在沙灘跑步的短片，見到他身型暴瘦兼剃光了頭，看來他為角色又再地獄式減肥。

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另一方面，飾演「雷神」的基斯咸士禾夫在其社交平台Instagram上，上載了一張與飾演假洛基的麥迪文（Matt Damon）及導演Taika Waititi的合照。

屠神者格爾在原著漫畫中的身材瘦削，而且是光頭的。（Marvel Comics）

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