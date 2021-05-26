雷神囝囝大個要做「超人」　遭爸爸IG公審：好彩我仲有2個小朋友

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-26 09:30

超級英雄的仔女從不會選自己的爸爸為「我最喜愛超級英雄」，看來這已成不文明規定，日前連Marvel三大巨頭、眾人的男神「雷神」基士咸士禾夫（Chris Hemsworth）都在個人Instagram上公審自己個仔。

雷神咁型又man，但基斯咸士禾夫還是「輸」給了超人。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

基士咸士禾夫上傳一張拖着囝囝的相，不過他卻半轉身且眼神凌厲地望向鏡頭，而囝囝卻身穿長袍面向前方，他寫下︰「拖着我的小朋友問他一個問題，『你長大後想做甚麼？』他回應：『爸爸我想成為超人』，幸好我還有兩個小朋友。」所以粉絲唔好誤會囝囝cosplay緊爸爸，其實係扮緊超人咋！

雷神竟然在IG上公審囝囝。（Chris Hemsworth IG）

囝囝無辜被公審的搞笑程度爆燈，就連「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）都留下心心和爆笑的表情符號。事實上「雷神」並不是首位不被揀選的爸爸，像是「黑亞當」的囡囡最喜愛DC的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa），囡囡生日當天更為她安排電話視訊，帶給她驚喜。而「死侍」更跟自己的囡囡說：「自己是蜘蛛俠。」相信爸爸們要成功成當上仔女的「我最喜歡超級英雄」仍需加倍努力。

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