【自殺特攻】鯊魚王新預告繼續可愛　超人與血拳竟有血海深仇？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-24 22:00

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn執導的《自殺特攻》（The Suicide Squad）將在8月初上映，電影公司近日公開了全新預告，值得一提的是，預告還提到「超人」，究竟電影是否有更多與超人有關連的細節呢？

。（《自殺特攻》劇照）

從預告開始，看到「自殺特攻隊」召集人禾艾敏（Amanda Waller）利用「血拳」羅拔杜邦（Robert DuBois）的弱點，說服他加入這個政府的秘密組織。最後他因為其女兒而選擇入伍，之後鏡頭一轉就開始介紹「自殺特攻隊」的其他演員，其中包括小丑女、和平使者及鯊魚王等。至於這秘密組織由瑞克佛萊格（Rick Flag）上校帶領。

從預告得知，原來「血拳」羅拔杜邦曾用氪石子彈將超人打到危殆。就是因為這一句，讓粉絲好奇究竟這電影會否有更多關於超人的相關細節。

除了瑪歌羅比回歸飾演小丑女、維奧拉戴維斯飾演禾艾敏、祖爾堅納文飾演隊長瑞克佛萊格上校外，還加入了迪斯艾巴飾演血拳、莊先拿飾演和平使者、大衛達斯馬齊連飾演波爾卡圓點人（Polka-Dot Man）、葡萄牙女星丹妮拉梅爾基奧飾演捕鼠者II（Ratcatcher 2）及史提夫阿吉飾演半人半鯊的鯊魚王，此角由史泰龍聲演。