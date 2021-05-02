《自殺特攻》傳聞7名主要成員將被賜死　James Gunn親自回應

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-02 14:00

改編自DC漫畫的反超級英雄片《自殺特攻》由鬼材導演James Gunn執導，將於今年暑假上映。近日傳出消息指戲中有7名主要成員將被賜死，對此一向有問有答的James Gunn都有暗示回應。

《自殺特攻》新預告，可以先睇一眾角色的技能。（影片擷圖）

《自殺特攻》由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、莊先拿（John Cena）、史泰龍（Sylvester Stallone）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、Joel Kinnaman、James Gunn的弟弟Sean Gunn等人主演，雖然有星光熠熠的陣容，但都眾人都有難逃一死的機會。事關華納兄弟（Warner Bros.）給予James Gunn極大權力，可以任意賜死所有角色，因而傳出將會有7名「自殺特攻」會死。

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近日James Gunn被問及「自殺特攻」被賜死一事，他回應：「這也太樂觀了吧！」似乎間接回應不僅7名會死，目前所知角色有小丑女、鯊魚王、Bloodsport、Peacemaker、Captain Boomerang、The Thinker、Polka-Dot Man、Ratcatcher 2、Savant、Blackguard、Arm-Fall-Off-Boy、Weasel，觀眾又會猜到哪位會死嗎？不過到後來有影迷問到：「鯊魚王（史泰龍 飾）、Ratcatcher 2（Daniela Melchior 飾）和Polka-Dot Man（David Dastmalchian 飾）一定要存活吧？」James Gunn回應：「嗯。」