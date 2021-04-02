自殺特攻｜King Shark魚缸玩魚繼續賣可愛　老鼠佈滿熒幕最驚嚇

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

由鬼材導演Jame Gunn執導的DC反超級英雄片新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），2日又再公開一條新預告，今次有更多新畫面以及角色的新技能可以睇到。

《自殺特攻》新預告，可以先睇一眾角色的技能。（影片擷圖）

重啟版《自殺特攻》繼續有「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「Captain Boomeran」Jai Courtney、「自殺特攻隊長」Joel Kinnaman、「Peacemaker」John Cena、「Polka-Dot Man」David Dastmalchian、「Ratcatcher 2」Daniela Melchior以及「King Shark」史泰龍配音等人，今次預告片加入一眾角色的特別技能，讓觀眾先睇為好。而24歲葡萄牙女星Daniela Melchior飾演的「Ratcatcher 2」可以控制老鼠、「Polka-Dot Man」可以將身上的波點作為武器、「Arm-Fall-Off-Boy」拆下手臂當做武器的畫面，但眾人仍是不敵「King Shark」可愛，可以見到牠在魚缸前玩魚、笨重地跑步的場景，莫名地帶出喜感。