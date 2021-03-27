自殺特攻｜新角King Shark勁可愛　小丑女對白貼地︰咳唔掩口會死

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-27 14:45

由鬼材導演Jame Gunn執導的DC反超級英雄片新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），27日凌晨公開全新海報及限制級預告，雖然僅得4位舊版演員有得留低，不過新角色「King Shark」出場已引起影迷熱議，激讚角色可愛，原來他更是由史泰龍（Sylvester Stallone）獻聲演出！

影迷大讚海報好靚又有型！（電影海報）

全角色海報：

+ 5 + 5 + 5

新版《自殺特攻》由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「血拳」艾迪斯艾巴（Idris Elba）、「Peacemaker」莊先拿（John Cena）、Joel Kinnaman、「Captain Boomerang」Jai Courtney、「Polka-Dot Man」David Dastmalchian等人演出。單看預告影迷已經大讚勁有Jame Gunn的味道，搞笑得來又有睇頭，勁適合拍這種搞怪大堆頭戲。

「自殺特攻」動員去救小丑女。（影片擷圖）

在預告中先講到一班「自殺特攻」正策劃一場大行動，誓要救出隊員小丑女，突然小丑女現身，跟眾人在外碰面才發現原來她已早一步逃脫。後來的情節跟舊版《自殺特攻》一樣，官方要尋求危險人物的幫助，條件為任務成功便可減刑10年，不過同樣會在頭骨下注射入微型炸彈，一旦違抗命令、任務失敗、給予假資訊等等都只有死路一條。最貼地而又搞笑的是，小丑女跟具有心靈感應、意識操控等能力的思考者（The Thinker，Peter Capaldi）說：「如果你咳嗽時不掩口的話，你會死！」

事關Joel Kinnaman講到大家個營救計劃好掂，小丑女：「我可以入返去，你哋繼續嚟救我啦！」（影片擷圖）

+ 36 + 36 + 36

今集《自殺特攻》仍然是講到美國政府要靠一班反超級英雄來瞓身拯救地球，行為當然猶如自殺一樣，而最終出現的大Boss正是Starro，擁有海星的外型，體積龐大，就連小丑女都嚇怕，King Shark都呆了。但就有影迷笑言Starro好似海綿寶寶中的角色「派大星」，其實在漫畫中神奇女俠、閃電俠以及綠燈俠等人有聯手對付過Starro，未知今次《自殺特攻》又夠唔夠打呢？