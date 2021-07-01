Netflix 7月必睇15部人氣電影：真三國無雙真人版、神探Pikachu…

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-07-01 14:30

隨著6月份引頸期盼的《全裸監督》第二季上架Netflix，稍早官方便接續公開下一步片檔日程。改編自本橋信宏著作《全裸導演：村西透傳》的Netflix人氣影集《全裸監督》第二季，以及《哥斯拉：奇異點》第一季於今日上架，並隨後等待7月17日《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》登陸平台之前，根據稍早官方貼文預覽，下周將先釋出原討論度至高的影劇類型。

除了有安妮夏菲維（Anne Hathaway）於2015年主演的美國喜劇片《見習冇限耆》（The Intern），和湯告魯斯（Tom Cruise）主演的動作強片《職業特工隊》（Mission：Impossible）1，3部值得回顧以外，喚起動畫經典記憶的《POKÉMON 神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu），《魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft）也將同日呈現。

不過，事實上在內還是改編經典電玩《真・三國無雙》的電影版最引起注目，因由古天樂特別領銜主演，再加上王凱、楊祐寧、古力娜扎得配合，亦令人難以想像將會擦撞出的演出方式。

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