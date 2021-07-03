祖迪羅大女Iris Law為角色剷寸頭　「我完全不介意且非常自信」

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祖迪羅（Jude Law）大女Iris Law現時20歲，在她公開在公眾場合露面時，即時被冠上最美星二代之名，擁有一雙湖水綠色的眼眸，小又尖的臉，更被指甚有精靈氣質，完全獲得了祖迪羅和Sadie Frost的最強基因。

祖迪羅大女Iris Law細細個已經勁性感又靚女。（Iris Law IG）

昨日（2/7）Iris Law在個人IG上傳數張照片及短片，紀錄低自己首次剷寸頭，她更講到「這天終於都來了，我很榮幸迎接我的新髮型。」及後更提及自己有種無拘無束的感覺，更體驗了從未做過的事。

Iris Law公開了自己首個平頭造型。（Iris Law IG）

事關Iris Law 將會演出她首個角色，在FX劇集《Pistol》中飾演Punk先鋒人物Soo Catwoman，因此其標誌性形象為金色平頭以及兩則有像貓耳一樣的黑髮，故事將會聚焦在傳奇Punk搖滾樂隊上，而對此Iris Law曾接受訪問表示：「我完全不介意且感到非常有自信，令我感到很正面。」

Soo Catwoman在1970年中期有名。（官方圖片）

Soo Catwoman在1970年中期有名，更以一頭標誌性的「貓髮型」，相信之後會在劇中看到Iris Law同樣的造型。

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