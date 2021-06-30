黑寡婦｜Florence Pugh搶鏡過施嘉莉祖安遜　外媒︰會成為MCU新星

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-30 21:30

Marvel超級英雄片《黑寡婦》終於在《復仇者聯盟4：終局之戰》兩年後上映，電影目前獲得爛番茄新鮮度88%，外媒大讚電影是部間諜片，動作場面完全冇令人失望之餘更滿有笑位，為傳承下代黑寡婦打下了一個極好的基礎。

施嘉莉祖安遜跟Florence Pugh在戲中飾演兩姊妹。（電影劇照）

首先外媒《Empire》給出了評論︰「真的不應該等了11年才讓《黑寡婦》有自己的個人電影，多虧了一些引人入勝的新角色互動，還有聰明的劇情反轉」，而《Deadline》則講到︰「施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）再次出色地演繹了這個角色，全程動作戲和演技表現都很棒，而首次現身在Marvel MCU的Florence Pugh很明顯地做足準備承接的準備。」

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Marvel動作片一向都有信心保證。（電影劇照）

事實上下任「黑寡婦」Florence Pugh在戲中相當搶鏡，她飾演施嘉莉祖安遜的妹妹Yelena Belova，《ComicBook.com》的Jamie Jirak大讚：「我太喜歡《黑寡婦》了，沒有人比Florence Pugh更能扮演一個搶鏡頭的小妹妹了。」另外都有人講到︰「很喜歡Yelena和Natasha之間的化學反應！Florence Pugh就是個搶鏡的演員。」並睇好她會成為MCU的新星且是影迷會很喜歡的角色。

Yelena和Natasha之間的化學反應實在太好睇了。（Florence Pugh IG）

外媒有提到，如你有妹妹，就會明白戲中的Yelena有多像現實中自己那位妹妹，小時候不諳世事，就是一個甜美可愛的小寶寶，到經歷過紅室後，一瞬間為了生存而極速長大，到了後來能夠獨當一面，又會跟再次重遇的姊姊對打、鬥嘴、幫助、打鬥時更不忘互寸，的確為整套戲添色不少，更為Natasha跟家人的關係劃下特別的一筆。

「黑寡婦」標誌性甫士。（劇照）

最搞笑的是到後來施嘉莉祖安遜在訪問直言：「我用了10年的時間來建立這個標誌性甫士，但她用一秒就打破、撕碎並踐踏在上。」Florence Pugh即時回應：「等等，你正在笑呢！」無論戲內戲外這對「姊妹」都一樣「真實」呢。

戲中Florence Pugh不時都會取笑Natasha的經典甫士。（電影劇照）

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